Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 settembre 2023/ Venere a breve ok per l’Acquario, più ostica per il Sagittario

Sagittario, a te piace fare tante cose anche contemporaneamente: attenzione alla confusione! Sappiamo che questo Saturno un po’ agitato può rappresentare la noia nel fare le solite cose: devi innovare. La tua missione è comunque quella di fare incontri e di stare in società, per cui non ti chiudere: se fai un lavoro che comporta una vita un po’ troppo ristretta, chiusa in un ufficio, almeno nel weekend cerca di distrarre la mente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. È tempo di riflessioni che riguardano l’amore.

Capricorno, se hai lasciato a margine una storia d’amore, perché preso dal lavoro e altre priorità, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che, da ottobre, tornerà protagonista. Tanti Capricorno, tra il 2023 e il 2024 vorranno legalizzare una storia, sposarsi, convivere oppure faranno una grande conoscenza. Tutti quelli che hanno rimandato una decisione importante, in merito, dalla seconda metà si ottobre saranno più malleabili. Messaggio quindi per chi sta con un Capricorno: se fino ad oggi vi ha detto no, probabilmente vi dirà sì.

Acquario, momento particolare perché ti senti sulle montagne russe: un giorno vai su e un altro vai giù. L’emozione di iniziare un nuovo progetto è grande, ma pari alla paura di sbagliare. Da ottobre non avremo più Venere opposta che per troppi mesi è stata contraria: ci sarà più tranquillità in amore e anche la possibilità, entro novembre, di fare conoscenze speciali, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, che tu ti senta un po’ più polemico, in questi giorni, è possibile. Devi dosare le lamentele, altrimenti penseranno che sei un vittimista. Non tutti i nati sotto questo segno esprimono le emozioni che sentono dentro, però se c’è la tendenza a rivangare il passato e a recriminare, stop e aspetta: l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che c’è un cielo importante a medio termine. Mercurio è ancora critico, ma Giove e Saturno sono in aspetti eccellenti e quindi i grandi progetti non sono bloccati, semmai bisogna definire i particolari oppure fare braccio di ferro con chi non la pensa come te. Nel complesso però, a breve sarai tra i vincitori.

