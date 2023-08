Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2023/ La Luna favorisce l’azione per l’Ariete, mentre il Toro è in stop

Oroscopo di Paolo Fox: l’Ariete ha una buona Luna, il Toro sta “uscendo dal tunnel”

Ariete, Luna favorevole: si spera che tu abbia tanta voglia di fare e di metterti in gioco. Questa Venere inoltre continua a portare sentimenti veri, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Quando l’Ariete si impegna in un rapporto, si lascia andare e fa prevalere l’istinto su tutto il resto, ma l’unico dubbio potrebbe nascere, nel caso fossi single e avessi incontrato un amore da poco, se hai fatto troppe promesse e ti sei esposto troppo. Nelle relazioni di lunga data invece è necessaria un po’ d’attenzione: c’è stata una crisi, alla fine dell’anno scorso, che qualcuno ha superato e qualcun altro no, ma ora si ritrova un buon equilibrio.

Toro, puoi programmare un eventi? Alcune notizie ufficiose dicono che sei comunque in recupero: se era rimasta aperta una disputa economica o di proprietà, già le cose si stanno mettendo meglio. Chiaro che questo è un cielo che porta delle soluzioni con Giove nel segno: speriamo anche in amore, si augura l’Oroscopo di Paolo Fox, in quanto l’unico punto debole di questo cielo è proprio nei sentimenti. Persino i rapporti di lunga data sono stati esposti a situazioni critiche eccessive, di recente.

Gemelli, Luna e Marte in aspetto buono e mettersi in gioco va bene, ma in che campo? Le stelle suggeriscono l’amore, le amicizie come riferimento, mentre tutto il resto è velato da un ritardo. Sole e Mercurio dissonanti portano anche provocazioni: attenzione nei rapporti con soci e collaboratori. Calme e sangue freddo con Sagittario e Pesci, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, tu hai sempre bisogno di tranquillità e da dove si può prendere? Nell’ambito del lavoro ci sono troppi alti e bassi e invece in amore, in questi giorni, dovresti trovare un buon equilibrio. Forse non stai vivendo grandi novità e probabilmente stai vivendo una situazione di stallo, però l’Oroscopo di Paolo Fox ti invita, in vista del fine settimana, a ricucire uno strappo e a stare accanto a una persona che ti piace.

