Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2023/ Il Toro ha comunque Giove amico, i Gemelli hanno le mani bucate

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete eviti le gaffe, focus amore per il Toro

Ariete, stai facendo di tutto per mantenere la calma. Probabilmente domenica c’è stato un piccolo disagio: d’altronde non ti fermi mai e la lotta è il tuo destino, perché mai nulla ti è stato regalato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se qualcuno collaborasse un po’ di più sarebbe meglio! Quindi se ieri ti sei arrabbiato è perché forse hai capito di dover fare tutto da solo. La mattinata è ancora un po’ sottotono e il pomeriggio è migliore. Non fare gaffe!

Toro, entro metà settembre, dispute e questioni riguardanti proprietà e soldi saranno chiarite e l’Oroscopo di Paolo Fox è certo che saranno a tuo vantaggio, perché Giove nel segno rappresenta una vittoria. Non bisogna disperare, perché questo cielo porta delle soluzioni anche a chi non sapeva dove fare un certo lavoro oppure, se ci sono stati problemi riguardanti proprietà, come si diceva prima, tutto questo sarà più chiaro. Da giugno, qualche nuvoletta ha offuscato la tua serenità, ma adesso attenzione all’amore: ecco dove sono rimasti ancora nodi da sciogliere.

Gemelli, inutile che l’Oroscopo di Paolo Fox ti chieda di risparmiare qualcosa, perché il più avveduto dei Gemelli ha sempre comunque le mani bucate. Nell’ambito del lavoro e delle relazioni bisogna stare attenti a non discutere per motivi di soldi, a meno che non ci sia di mezzo una questione legale e, a quel punto, ci si aspetta qualcosa di più. Avremo un cielo molto importante l’anno prossimo, per sbloccare situazioni del genere, mentre l’amore potrebbe anticipare i tempi: potrebbe già aver bussato alla tua porta.

Cancro, stai vivendo qualche piccolo tormento interiore e domenica potrebbe essere tornata qualche piccola incomprensione o malinconia. Siccome anche oggi, nella mattinata, c’è qualcosa che non va, rimanda al pomeriggio discussioni oppure oggi cerca di evitare malumori che potrebbero creare qualche dubbio ulteriore. Se intendi ritrovare un po’ di serenità in amore, parla domani o dopodomani, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











