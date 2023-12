Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 dicembre 2023/ Venere visita il Sagittario ed è ok per l’Acquario

Oroscopo di Paolo Fox: per il Sagittario Venere è splendida, il Capricorno deve far pace tra cuore e mente

Sagittario, che bel cielo per le relazioni d’amore! Al punto che potresti essere pesino indeciso tra due storie. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che la prima parte del 2024 sarà migliore della seconda: chi vuol sposarsi, convivere o fare un incontro si muova subito, perché adesso Venere è spettacolare e lo sarà anche nelle prossime tre settimane. Chi ha già una storia può fare nuovi progetti e migliorarla. Incontri fortunati!

Capricorno, il senso di responsabilità è alto e spesso ti spinge anche ad accettare situazioni che non ti piacciono, per quieto vivere, ma anche a tagliare rapporti che, per te, non sono più importanti. Il Capricorno è spartano, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e molto determinato nelle sue scelte, tuttavia alcune scelte del cuore non sono state rispettate dalla mente e viceversa. Può essere apparentemente più conveniente chiudere un rapporto d’amicizia o d’amore e isolarsi ma se poi il cuore non è d’accordo, si soffre. Se c’è stata una discussione, forse la giornata di domenica potrebbe essere la migliore per riconciliarsi. Amori sotto traccia e nascosti.

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta ma cielo importante per l’Acquario, i Pesci non devono battibeccare

Acquario, c’è una Luna opposta, ma l’Oroscopo di Paolo Fox valuta comunque questo periodo come interessante, perché da oggi venere è favorevole: in amore e nel lavoro si sviluppa una grande creatività. Tra aprile e giugno 2024 ci saranno dei cambiamenti, soprattutto per chi da anni fa lo stesso lavoro e da anni sta con le stesse persone. Comunque, all’Acquario piace cambiare e già le novità di fine novembre possono infiammare gli animi di quelli che vogliono opportunità diverse rispetto al passato.

Pesci, notizie interessanti e novità. Per il lavoro si muove qualcosa: il 2024, per chi è rimasto fermo, porta programmi e progetti in più. Quello che in questi giorni è un po’ più faticoso è l’aspetto sentimentale: evitiamo proprio a Capodanno discussioni e quelli che hanno tenuto dentro un livore o una tensione è meglio che la scarichino in maniera positiva. Se una persona è troppo lontana o distante, le presenterai il conto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Momento di grande riflessione per i progetti in vista del 2024.











