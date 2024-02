Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 febbraio 2024/ L’Acquario è camaleontico, gli opposti si attraggono per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: verso un weekend top per il Sagittario, il Capricorno è crucciato

Sagittario, i progetti promettono successi e tra poco la Luna sarà nel tuo segno: il weekend potrebbe quindi presagire incontri intriganti e la possibilità di recuperare tempo perduto, soprattutto domenica. Sei molto di corsa e forse c’è qualcuno che va più veloce di te, sul lavoro, e devi fare di tutto per tenere il passo. In amore, un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più tenero, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, non riesci a prendere tutto alla leggera, soprattutto se hai delle responsabilità e questi impegni riguardano anche altre persone, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. La possibilità di un ritorno di fiamma è a portata di mano, mentre i single possono fare incontri intriganti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è un vulcano di idee, i Pesci vanno verso un marzo d’amore

Acquario, sei una persona camaleontica che muta continuamente idee, obiettivi e stili di vita, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi non riesce a concepire il tuo modo di essere potrebbe anche allontanarsi. Questo è un momento in cui Venere pretende che ci sia chiarezza in tutti i tipi di relazione. I single sono molto favoriti per gli incontri!

Pesci, Venere è in arrivo e marzo sarà il mese dei sentimenti. Ci saranno anche conferme sul lavoro, anche se il tuo segno è ancora un po’ deluso o sta cercando qualcosa di più redditizio. Leone, Ariete e Gemelli potrebbero creare con te qualche scontro, perché si solito questi segni non sono molto sintonizzati sul tuo modo di essere. Tuttavia, a te piace confrontarti con chi è molto diverso da te e che ti appare più forte. Venerdì e sabato sono giornate ottime mentre, per domenica, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di rilassarsi.











