Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2024/ Amore ok per il Sagittario, il Capricorno programma il futuro

Oroscopo Paolo Fox: raccomandate per il Sagittario, il Capricorno pone basi per il futuro

Sagittario, l’ultimo periodo è stato contrassegnato da eventi che ti hanno un po’ frastornato, ma sei sempre pronto ad agire. Potresti ricevere lettere o raccomandate per farti saldare dei conti oppure ci sarà qualche distrazione da colmare. Questo è un cielo importante per chi vuole parlare d’amore, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, Venere, Mercurio e Marte sono nel segno, Giove e Saturno sono eccellenti: è un momento di forza, anche emotiva! Naturalmente, tutto dipende dalla tua voglia di metterti in gioco: sia in amore sia sul lavoro potrai avere molto. I lavoratori indipendenti stanno già pensando di cambiare qualcosa: è un momento di grande importanza per il tuo futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Venere in arrivo per l’Acquario, i Pesci hanno la Luna opposta

Acquario, a febbraio ci sarà Venere nel segno! Comincia fin da ora a pensare alle novità, non solo se sei in cerca di un amore, ma anche se vuoi cambiare vita e fare cose nuove. A volte l’atteggiamento dell’Acquario è un po’ ironico, spesso dissacrante, e in amore non viene preso tanto sul serio, perché lo ritiene poco costruttivo. Questo non è vero! Perché lo humour che caratterizza l’Acquario non è affatto indice di non serietà. Stai solo attento con Scorpione e Toro, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, la settimana si apre con l’opposizione della Luna. Questi giorni che chiudono il mese dovresti dedicarli egoisticamente a te stesso e pensare ai tuoi interessi. Molti nativi del segno hanno realizzato di aver dato molto più di quanto abbiano ricevuto, soprattutto in amore. Questo all’inizio di gennaio può aver creati problemi, addirittura separazioni. Oggi la Luna è agitata e coloro che ieri hanno avuto discussioni cerchino di rappacificarsi entro domani, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











