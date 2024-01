Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2024/ L’Acquario non può scappare dall’amore e i Pesci promettono bene

Oroscopo Paolo Fox: bel momento per il Sagittario, amore e lavoro vincenti per il Capricorno

Sagittario, ai voglia di vivere trasgressioni. Più ci si avvicina a febbraio e più i tuoi sentimenti saranno esposti: è una nuova fase della tua vita, anche dal punto di vista lavorativo, e il successo giunge da cose nuove. Il Sagittario, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, riesce meglio di altri perché ha una grande creatività, ma soprattutto uno spirito avventuroso che lo spinge a lanciarsi. Questa domenica è un po’ tesa, solo perché la Luna non è positiva, ma in generale questo è un periodo di rinascita.

Capricorno, la Luna è molto bella e preparati a vivere emozioni! Non effimere, ma costruttive, come ti si addice. Questo vale anche per il lavoro e per la scelta dei collaboratori. Seleziona bene le tue idee, perché qualcuna di esse potrà essere vincente, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: amore top per l’Acquario, oggi Luna complessa per i Pesci

Acquario, Venere è in arrivo! Accoglila con una bella storia d’amore, se non è già arrivata. In quest’ultimo caso, si rafforzerà, altrimenti potrebbe arrivare. Se invece c’è, ma non funziona così bene, ci potrai lavorare su. I progetti sperimentali, nati alla fine del 2023, potranno essere rilanciati presto, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, torna l’amore! Febbraio e marzo ti offrono un cielo a favore: avrai soddisfazioni sia in amore sia sul lavoro, entro due mesi, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Sappi che il cielo non è più quello dei primi giorni del mese e quindi anche i più reticenti potranno lanciarsi nei sentimenti. I Pesci sono volubili, ma basterebbe lasciarsi scivolare i problemi addosso. Questa domenica ha la Luna difficile, ma potrai circondarti di persone carine. Non soffermarti sui dettagli, ma guarda l’insieme.











