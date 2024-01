Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2024/ Ancora pianeti opposti per Ariete e Cancro: finirà presto!

Oroscopo Paolo Fox: ancora opposizioni planetarie per l’Ariete, il Toro vuole cambiare

Ariete, questa settimana è ancora segnata da qualche tensione planetaria. È quindi probabile che tu sia un po’ sulle spine, per questioni familiari, per una tua indisposizione fisica o perché c’è una grande agitazione interiore. Non trascurare la salute e circondati di persone che ti sostengano, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Dove va il tuo cuore? Chieditelo, per quanto riguarda i sentimenti.

Toro, ci sono molti pianeti favorevoli che rendono particolarmente attive queste giornate. Tuttavia molti nativi del segno si chiedono se proseguire un certo percorso o cambiare strada. Per esempio, Giove potrebbe aiutare sul lavoro. Impostando una strategia che lo diversifichi un po’, soprattutto i lavoratori autonomi o coloro che hanno commesso qualche sbaglio e si ritrovano ad avere persone che li attaccano. Non si può andare avanti così, ma questo cielo aiuta a indirizzarsi verso una via d’uscita vincente! I sentimenti non brillano: molte tensioni recenti hanno causato qualche problema, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, le relazioni sono importanti, sia le amicizie sia gli incontri amorosi che diventano importanti. Sviluppa le potenzialità di questo cielo, perché a febbraio Venere sarà splendida, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è sempre Saturno dissonante e alcuni sono reduci da una separazione, però è ora di andare fiduciosi verso il futuro! La tranquillità in amore non è sempre facile da raggiungere.

Cancro, i pianeti opposti di questo periodo non sono così invasivi nella vita quotidiana, tuttavia influiscono sul tuo umore che diventa altalenante. Ad ogni modo Giove e Saturno sono positivi e quindi cadi in piedi, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che in alcuni giorni tutto è più complicato da gestire. Per esempio ci sono dei ritardi: forse ti avevano promesso qualcosa che poi non è arrivato oppure sei in prova per un lavoro che al momento non dà molte certezze, ma funzionerà meglio il mese prossimo.

