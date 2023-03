Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 marzo 2023, si apre con uno sguardo al calendario delle effemeridi che indica la posizione dei pianeti e delle stelle nel cielo. Il Sole è sempre in Ariete e la Luna è nel segno del Cancro: Luna, Mercurio e Sole sono in aspetto dissonante e anche Marte può creare qualche disturbo ad alcuni segni. Vediamo quindi, dalle frequenze di Radio LatteMiele, come sarà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

“Fine motori benzina e diesel? Non è detto”/ Pellegrini “E-fuel costeranno 4 euro/l"

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può scontrarsi con qualcuno, il Toro ha grandi progetti

Ariete, sei molto forte ma, in questi giorni, anche estremamente impetuoso. Un senso di insoddisfazione diffusa potrà farti venir voglia di discutere con qualcuno che non è d’accordo con te: sei pronto a bacchettare chi, a tuo avviso, non si comporta bene. Insomma, attenzione perché pare proprio che tu abbia deciso di fare delle scelte che comportano qualche rischio di collisione con chi non la pensa come te. Resta un cielo importante per chi vuole convalidare un amore: per esempio per chi vuole sposarsi, dopo una lunga convivenza. Nuovi amori favoriti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Saman, il padre resta in carcere/ Respinta istanza rilascio su cauzione in Pakistan

Toro, avere prossimamente Giove nel segno non significa che risolverai tutti i problemi della tua vita, ma che avrai occasione per farti valere. Siamo sempre noi gli artefici del nostro destino, in questo l’Oroscopo di Paolo Fox è sempre molto chiaro: le stelle ti possono indicare il periodo buono per muoverti o l’occasione, poi non credete, ma verificate. C’è da dire che, in questo momento, tu hai delle grandi idee: possono riguardare una casa, il lavoro, ma avere attorno persone che rischiano di farti sbagliare con la loro indifferenza o apatia è una cosa che non sopporti. I Toro più forti o quelli che hanno ricevuto incarichi rilevanti sono molto ansiosi.

Alessia Pifferi/ Ex legale Marchignoli: "Ho la sensazione che si sia persa"

Oroscopo Paolo Fox: buono l’amore per i Gemelli, il Cancro ha la Luna nel segno ma tanti pianeti dispettosi

Gemelli, stelle interessanti per l’amore e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che ad aprile ci sarà Venere nel segno. Cos’è successo a febbraio? Quello è stato un mese, soprattutto all’inizio, che ha portato qualche dubbio in amore: se lo hai superato, nessun problema. Recenti sperimentazioni di lavoro potrebbero non essere andate al meglio, però tu sei uno che fa le cose prima degli altri e quindi un innovatore: poi tutti ti seguono, tutti vogliono fare quello che fai tu, però magari è troppo tardi o quantomeno non riescono ad avere i tuoi risultati. Spera sempre nel futuro!

Cancro, giornate particolari con una bella Luna nel segno: peccato per questi pianeti, Sole, Mercurio e Marte, che sono un po’ dispettosi e quindi, dentro di te, ci sono buone speranze, ma anche piccole emozioni che turbano il tuo equilibrio e ti impediscono di rilassarti fino in fondo. Se questa pausa di relax non avviene in amore, si rischia di isolarsi. Sfrutta la meditazione o cerca, in qualche modo, di rilassarti, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA