Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 marzo 2023, si apre con uno sguardo al calendario delle effemeridi che indica la posizione dei pianeti e delle stelle nel cielo. Il Sole è sempre in Ariete e la Luna è nel segno del Cancro: Luna, Mercurio e Sole sono in aspetto dissonante e anche Marte può creare qualche disturbo ad alcuni segni. Vediamo quindi come sarà la giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha bisogno di divertimento, il Capricorno deve mantenere “la barra dritta”

Sagittario, in vista di Pasqua dovresti fare qualcosa di divertente. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questo è un segno zodiacale che ama il contatto con la natura, ma soprattutto che ogni tanto ha bisogno di estraniarsi dalla realtà. Chi sposa un Sagittario sa che non dovrà pretendere che stia tutto il giorno chiuso in casa: non siate gelosi dei Sagittario! Saturno impone una revisione della tua vita, della tua carriera e, se lavori da anni per un’azienda, evidentemente c’è bisogno di discutere alcuni accordi. Forse hai fatto molto e adesso vorresti fare un po’ meno, ma solo per concederti spazi di libertà.

Capricorno, avrai notato, qualche giorno fa, esattamente attorno al 22 marzo, momenti di forte tensione, tuttavia non devi cambiare il tuo punto di vista: se hai a che fare con delle persone che non ti danno retta o con delle incomprensioni, non devi variare il tuo percorso, perché tanto alla fine sai che ti daranno ragione. Chi è solo, in questo periodo potrà contare su incontri molto particolari e le storie solide sono favorite, così come i progetti: questi ultimi in particolare da maggio, anticipa l‘Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve rivedere i conti, i Pesci hanno tante occasioni

Acquario, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stringere i tempi, soprattutto se ci sono da fare dei “discorsetti”, di un certo peso, che riguardano lavoro e soldi. Persino in alcune famiglie sarà necessario rivedere alcuni conti. Innamorarsi è possibile? Sì, però l’Acquario ha bisogno di vivere rapporti divertenti e piacevoli, basati soprattutto sullo scambio mentale. Le nuove attrazioni non partono immediatamente a mille e probabilmente ci sarà da riflettere sull’argomento amore.

Pesci, una giornata interessante, forse è anche in arrivo una buona intuizione. Gli studenti che sostengono prove d’esame dovrebbero impegnarsi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, perché da qui alla fine di giugno, ci sono ottime stelle ottime stelle e buone sono le stelle per chi cerca una nuova occupazione, per chi vuole rivalersi di un torto subito o tornare a lavorare in un ambiente che era stato precluso. Ecco perché vanno ascoltate le richieste del cuore, dell’istinto, ma anche delle stelle che propongono qualcosa di più persino in amore: rapporti importanti con lo Scorpione e il Capricorno.

