Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2023/ Un po’ di relax per i Gemelli e il Cancro è top dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox: Ariete favorito per idee nuove e figli, il Toro non si deve preoccupare troppo

Ariete, questo mese di ottobre ha portato delle opportunità e delle novità. Forse anche delle piccole arrabbiature, però si sa che quando si è in battaglia bisogna anche affrontare avversari. Questo è un cielo importante proprio per fare scelte nuove che riguardano il lavoro oppure per avere un figlio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox! Una fase creativa è alle porte e i sentimenti vanno rafforzati.

Toro, le opposizioni planetarie degli ultimi tempi, come sta spiegando l’Oroscopo di Paolo Fox da qualche giorno, hanno provocato un piccolo dissesto. Forse le certezze di inizio anno non sono più le stesse, in questa ultima fase del 2023. Tentare nuovi equilibri è possibile, però è meglio non essere troppo ansioso, perché potete contare sempre su questo transito di Giove che dice di non preoccuparvi e che alcune situazioni che adesso sembrano assurde, poi saranno gestibili. Bisogna essere cauti ed evitare situazioni azzardate.

Gemelli, le situazioni d’amore vanno protette perché c’è questa Venere che porta, nella migliore delle ipotesi, noia, nella peggiore, discussioni. Potrebbero esserci dei ritorni in scena di complicazioni che sono già nate nel corso degli ultimi mesi o anni. Per esempio, con Pesci e Vergine, spesso ci sono delle incomprensioni e le relazioni vanno in qualche modo aggiustate, per l’Oroscopo di Paolo Fox. È una domenica che comporta comunque un miglioramento a livello psicofisico.

Cancro, grande intuizione e forza, sono registrate dalle stelle. Momento importante e belle sensazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu abbia una sorta di illuminazione. Con un cielo del genere, si possono vivere grandi emozioni, ma si può anche avere un’idea molto più chiara di quello che sta accadendo in amore. Se ci sono state delle problematiche e se una coppia non funziona, questa luce delle stelle permette anche di evidenziare quali sono le differenze e le distanze tra due persone: sarà più facile agire.











