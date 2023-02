Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Alle porte del weekend, l’Oroscopo di Paolo Fox ci regala le sue previsioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele anche per oggi, venerdì 3 febbraio 2023, e apre guardando le effemeridi: il Sole è in Acquario, la Luna si trova nel segno del Cancro e Venere, da pochi giorni, è entrata nel segno dei Pesci. Il prossimo spostamento planetario ci sarà sabato 11, quando Mercurio andrà in Acquario (ora è in Capricorno). Vediamo ora le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete, Mercurio in Capricorno: cosa c’entra con l’Ariete? Può confondere le idee, può anche portare un momento in cui c’è da rivedere una situazione di carattere contabile. Sappiamo che i problemi più seri, i nati Ariete li hanno avuti proprio sul lavoro o li hanno vissuti per quanto riguarda le questioni di carattere pratico: chi è a capo di un qualcosa o chi deve portare avanti un progetto deve farsi due conti. Comunque, con un briciolo di oculatezza, si potrà davvero ottenere tantissimo e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice perché Giove è ancora nel segno: via libera alle nuove iniziative.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di vivere questo periodo senza rivangare tensioni, senza creare agitazione in famiglia. Certo è che bisogna capire chi c’è in famiglia: a volte, se avete a che fare con parenti, figli o anche amici nati sotto il segno dello Scorpione o del Leone, delle polemiche potrebbero esserci. Questo è un cielo importante per tutte le coppie che vogliono ritrovare un po’ di serenità e anche per gli ex: cercate di trovare un accordo, l’importante è muoversi con la sicurezza di riuscire ed è molto probabile che tanti Toro saranno sorpresi dalle buone possibilità che si aprono da oggi in poi.

Gemelli, questa settimana vive con una Venere nervosa e con un Marte che agita. Qualcuno farà una gaffe oppure sarà sotto pressione, mentre altri vorrebbero avere più tempo per fare le cose che amano. In realtà, il segno dei Gemelli non è molto chiaro neanche con se stesso, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, perché a volte desidera di starsene un po’ tranquillo per conto suo, perché la pressione delle responsabilità o anche del lavoro è troppa, ma poi quando sta senza far niente si annoia! Cercate di essere un po’ più attenti ai mutamenti: non avvengono mai senza qualche inconveniente, anche quando si cambia dal male al bene.

Cancro, con la Luna nel segno, il clima potrebbe essere un po’ agitato in amore, ma il weekend promette bene, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. La Luna nel tuo segno non può che aumentare la sensibilità. Utilizza questa giornata per dedicarti di più a te stesso o alla persona che ami: anche sotto il profilo erotico e passionale ci sono dei momenti di grande interesse.











