Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 settembre 2023/ Il Leone lucida la criniera per emergere e la Vergine è protetta

Oroscopo Paolo Fox: il Leone lotta per la supremazia, la Vergine rivede le sue relazioni

Leone, in questo momento devi iniziare a pensare a quello che c’è da fare in autunno. È chiaro che Giove dissonante non permette proprio di fare ciò che si desidera: c’è chi ha cambiato lavoro o ha maggiori responsabilità, ma comunque sia tutto costa fatica e dovrai dimostrare quanto vali. Siccome non ti piace essere secondo a nessuno, è normale che in questi giorni tu sia un po’ preoccupato. In amore, Venere è splendida e conviene, in questo periodo, rifugiarsi nei sentimenti: chi è solo dovrebbe fare una bella ricerca, perché sarà possibile fare un incontro speciale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, pianeti attivi con Sole, Mercurio, Giove e altri. È un cielo che protegge dalle angherie di un Saturno in opposizione che, fino a qualche tempo fa, ti faceva pensare di non essere compreso e apprezzato. Adesso, un tuo gesto generoso può diventare anche un riferimento per gli altri, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Con Sole e Mercurio, in transito nel tuo spazio zodiacale, i progetti in vista del futuro migliorano, anche se sai che devi sempre agire con prudenza. Non fai più le stesse cose di prima e forse hai detto anche stop ad alcuni rapporti che non ti interessano più. L’amore è sottoposto a una sorta di critica spietata: in questi giorni, devi riorganizzare anche il parco amicizie.

Bilancia, sei un po’ fuori gioco: colpa di questa Luna opposta e di una piccola tensione che riguarda il fisico, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È probabile che tu sia un po’ incerto sul da farsi: ultimamente, siccome hai detto la verità su quello che pensavi, ti sei esposto e hai avuto un buon riscontro. Tuttavia, se devi fare delle scelte in base a questa tua capacità di azione, improvvisamente potresti sentirti dubbioso. Questa giornata è da dedicare al relax.

Scorpione, domenica di recupero: meglio così! Già da agosto ci vuole tanto sforzo per andare avanti e anzi, ti sembra giornalmente di vivere una battaglia. Non devi essere preoccupato per l’esito di progetti in vista del futuro, anche se hai cambiato gruppo, ruolo o situazione in generale. Non rischiare per nulla, ma goditi le avventure, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: le emozioni del cuore saranno favorite anche se hai tanto da ridire.

