Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 agosto 2023/ Ritardi per i Gemelli e il Cancro è malinconico

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non parli troppo, il Toro può cominciare a sciogliere dei nodi

Ariete, è indispensabile che questa carica di forza, ma anche di aggressività verbale sia mediata, perché Marte in opposizione ti rende ribelle e quindi, in questi giorni, se c’è qualcosa da dire parli, ma il rischio è che potresti dire troppo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi affrontare veri o presunti nemici. Per quanto riguarda l’amore, nessun ostacolo o, quantomeno, le storie ci sono. Eventualmente, qualcuno potrebbe pensare di aver dato troppo e di essersi esposto eccessivamente.

Toro, piano piano le cose cambiano in positivo. L’Oroscopo di Paolo Fox ha sempre ritenuto che anche quelli che da giugno hanno vissuto momenti difficili per la famiglia o per le questioni di lavoro, avrebbero avuto un aiuto da parte di Giove nel segno: contratti risolti, se una notizia è ufficiosa diventerà ufficiale e ci sarà una conferma. Forse c’è molta agitazione e voglia di sfogare un po’ di rabbia, ma in questi giorni dovresti divertirti.

Gemelli, se c’è da parlare d’amore e chiarire qualcosa che non va, la mattinata sarà migliore del pomeriggio. Alcuni ritardi, nell’ambito del lavoro, potrebbero portare ripensamenti anche in amore: si sa che quando ci sono dubbi sui soldi, su quello che si deve fare, si rischia sempre di tornare a casa un po’ agitati, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Situazioni che dovevano partire a settembre slitteranno nel tempo.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox torna a Ferragosto, perché se ci sono stati problemi a metà agosto oppure hai avuto dei dispiaceri per vari motivi, non bisogna tornare su tristi trascorsi, ma andare avanti ed essere meno malinconici. Questa Luna favorevole, dal pomeriggio, permette un confronto diretto che dovresti, in qualche modo, potenziare, anche se ti riguarda direttamente. In altre parole, metti in chiaro quello che desideri, anche in vista del futuro: il confronto dovrai farlo anche con te stesso e le tue potenzialità.

