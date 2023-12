Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 dicembre 2023/ Il Leone rilancia per il 2024 e la Vergine cambia tutto

Oroscopo Paolo Fox: la Luna ispira il Leone per il futuro, la Vergine non resista al cambiamento

Leone, mettiamo una pietra sopra al passato, ma anche i periodi difficili sono importanti. Quando viviamo delle difficoltà, non solo ci mettiamo alla prova, ma arriviamo a capire tutto quello che abbiamo abbandonato nel passato. Chissà quanti Leone, soprattutto quelli che tra febbraio e la fine di questo 2023 hanno dovuto affrontare problemi personali, di lavoro e familiari, ritengono di aver perso un obiettivo e quanti Leone hanno voglia di raggiungere un nuovo traguardo, nel corso dei prossimi mesi. Questo penultimo giorno dell’anno nasce con la Luna attiva e sarà d’ispirazione per il futuro, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, si inaugura una revisione totale di quello che hai fatto fino ad oggi: forse un passaggio complesso per chi è abituato a dire e fare sempre le stesse cose. È difficile anche abbandonare ciò che è stato creato nel tempo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno in opposizione parla di un rinnovamento che è in corso già da marzo 2023 e chi non cambia, sbaglia! Molti sono usciti da una fase di grandi preoccupazioni e ora stanno meglio.

Oroscopo Paolo Fox: nuove prospettive per la Bilancia, revisione dei conti per lo Scorpione

Bilancia, devi trovare nuovi obiettivi. Da tempo, l’Oroscopo di Paolo Fox sta ripetendo che i nati sotto questo segno zodiacale dovrebbero trovare serenità a livello fisico: c’è chi è stato male e chi ha anche avuto problemi psicologici. Questo capodanno in arrivo va vissuto con serenità! Abbiamo già una bella Venere che parla di emozioni, di incontri e di piacevolezze. Quelli che sono dedicati a una persona o a una situazione senza avere successo, decideranno di voltare pagina. Nell’ambito del lavoro, nuove scelte e se guardiamo come stavate agli inizi del 2023, non solo adesso ci sono buone capacità di azione, ma anche più possibilità in vista del futuro.

Scorpione, rivedere alcuni conti è necessario e i primi mesi del 2024 serviranno a questo, perché sappiamo che Giove opposto è un po’ conflittuale. Quello che non deve succedere è che, per paura di perdere un amore, si diventasse un po’ troppo possessivi: l’Oroscopo di Paolo Fox vi chiede di essere consapevoli di quello che volete vivere e, se c’è una storia che non va, bisogna capire se c’è modo di riparare ai danni. Uno Scorpione tradisce solo quando non si sente più amato! Decisioni importanti per il lavoro.











