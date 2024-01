Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2024/ Leone e Vergine vincono lo scettro dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox: molto lavoro per il Leone, la Vergine è molto favorita

Leone, la vittoria è a portata di mano, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox! Il Leone è un segno che quando vuole realizzare qualcosa, si prepara in modo molto serio, ma è fondamentale che sia appassionato a ciò che sta facendo. Il lavoro, in questo periodo, è preponderante nella tua vita e toglie un po’ di tempo alle coppie.

Vergine, settimana al top, con tanti pianeti che sono tornati favorevoli: Giove, Mercurio, Mercurio e Venere! Questo è il momento giusto per risolvere vecchi contenziosi, in amore, in famiglia, con i parenti. Saturno opposto ti dà la forza di chiudere con persone che non sono positive per te, forse in modo un po’ doloroso, ma tu, essendo anche molto razionale, sei in grado di cogliere il lato positivo e sai che, a volte, è necessario cambiare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, i contrasti d’amore, con ex soprattutto, sono difficili da gestire e questo ti crea qualche insicurezza. Attenzione a non spendere eccessivamente: bisogna attuare una revisione delle finanze. Le persone più emotive, in questo momento, potrebbero prendersela per un nonnulla! Cerca di non appesantire ulteriormente il tuo umore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questa fine di gennaio vede un bel cielo, con Venere e Marte favorevoli e così anche chi si ritrova con difficoltà lavorative, che verranno risolte dal mese di giugno, sarà più contento. Bisognerebbe farsi scivolare le cose addosso, non in senso menefreghista, ma spesso c’è un limite alle cose: per esempio, non si deve continuare a dire sì, se pensiamo no, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

