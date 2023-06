Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2023/ Re Leone è invidiato e la Bilancia pensa positivo

Siamo alla fine del mese e il weekend sta per iniziare. Oggi la Luna è ancora in Scorpione al mattino e poi andrà in Sagittario. L’Oroscopo di Paolo Fox ci aggiorna sui transiti planetari per oggi, venerdì 30 giugno 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo le novità per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone si riguardi senza strafare, la Vergine non deve temere i cmabiamenti

Leone, grande visibilità come se i riflettori fossero puntati su di te: con Venere e Marte in aspetto utile, hai un ruolo che ti rende giustizia, ma c’è anche da dire che, sa questo punto di vista, ci sono delle tensioni, perché ci sono persone che ti invidiano. Poi bisogna recuperare anche dal punto di vista fisico: attenzione a non strapazzarsi troppo, perché Giove dissonante parla di ritardi che non sono determinati da te, ma da condizioni diverse. Ecco perché non è il caso di strafare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, un periodo interessante, rispetto al passato. Saturno opposto ti suggerisce di cambiare un ruolo e di non avere paura di trasformare la tua vita. Spesso, i nativi del segno ripetono in maniera ossessiva certi schemi, proprio per paura del futuro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, eppure il destino ora ti sfida con Giove in trigono: un progetto per la casa o per un cambiamento, all’inizio potrà essere vissuto con afflizione e poi invece con grande positività. Saturno opposto però parla di situazioni da capire, di rallentamenti che riguardano non tanto te, ma le persone che hai attorno.

Oroscopo Paolo Fox: sentimenti positivi per la Bilancia, lo Scorpione è insoddisfatto

Bilancia, parliamo di sentimenti in maniera positiva: bisogna voltare pagina. Se pensiamo al perido da marzo a maggio, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu sia stato molto pensieroso, tuttavia anche se i pensieri non sono del tutto superati, ora sei tu ad avere un atteggiamento più positivo nei confronti di tutti. È probabile un cambio di guardia, le relazioni sono importanti e gli attacchi che potresti ricevere non ti smuovono: è tornato un bel coraggio! Ora hai la capacità di riprogrammare, cambiare e tagliare rapporti inutili.

Scorpione, il fatto di avere Giove dissonante rappresenta la possibilità di vivere tutto con estrema lentezza, per cui sai che un programma o un progetto è già stato rimandato all’autunno e per l’estate si farà poco oppure, in questo periodo, stai pensando a tutto quello che capita senza però avere grande fiducia nelle situazioni che vivi. Per esempio, chi deve fare una richiesta al partner ora tace, sperando che sia l’altro a fare la prima mossa. Insomma, qualche insoddisfazione resta nell’aria e bisognerà stare attenti a non farla diventare livore. L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di farsi scivolare le cose addosso.











