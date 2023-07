Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2023/ Acquario e Capricorno vincenti in amore

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario trovi delle sfide non troppo complicate, i Capricorno insoddisfatti devono chiedersi se devono abbandonare qualcosa

Sagittario, oggi si vince una sfida e a te piacciono le sfide! Sei una persona pronta ad agire: il tuo arco si tende, colpisci un bersaglio e poi non ti accontenti, vuoi subito colpirne un altro, in genere ancora più complesso di quello precedente. Attenzione però: se hai vissuto delle relazioni difficili, adesso hai bisogno di qualcosa che stimoli, ma non devi ricadere in errori fatti nel passato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2023/ Venere positiva per la Bilancia, lo Scorpione discute ed è confuso

Capricorno, resti uno dei segni più forti: Luna nel segno, Giove e Saturno favorevoli. Forse hai preso di petto un’attività e forse hai deciso di fare quello che da tempo avresti voluto fare: questo è l’anno del grande coraggio, dei grandi incontri e delle grandi novità. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molti Capricorno, fino a due anni fa, neanche pensavano di arrivare a tanto e quelli che non hanno ancora ottenuto nulla devono chiedersi se, per caso, sono ancora imbrigliati in situazioni che non hanno possibilità di riuscita. Amore confermato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2023/ Luna opposta per i Gemelli, un po' tese le relazioni per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Venere spinge l’Acquario a essere innovativo, i Pesci non devono usare la mente in amore

Acquario, è un momento particolare in cui ti capita anche di arrabbiarti per motivi più o meno banali. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molti Acquario siano disponibili nei confronti degli altri, d’altronde questo è il segno dell’amicizia, ma viviamo in una stagione della nostra esistenza un po’ diversa rispetto al passato, in cui forse c’è meno comprensione e ci si attacca un po’ di più. Ecco perché alcuni Acquario sono feriti, perché pensavano di ottenere solidarietà e affetto e invece si sono ritrovati, addirittura, a doversi giustificare di cose che non hanno fatto. Questa Venere contraria parla di soluzioni e voglia anche di fare, nel lavoro, cose un po’ folli e che non sono mai state fatte nel passato. Prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2023/ Pianeti opposti per Acquario e Pesci, mentre il Capricorno vola

Pesci, attenzione perché qualche complicazione può arrivare più per colpa della mente che del cuore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Ragionare troppo sui sentimenti non aiuta a viverli meglio, anzi! Un approccio troppo cerebrale può portare anche a un calo del desiderio. Trattative in corso per cambi di azienda o di ruolo e, pur se a rallentatore, tante iniziative andranno avanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA