Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 dicembre 2023/ Ce l’hai fatta Bilancia, Capodanno memorabile per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: Leone work in progress, la Vergine dev’essere saggia

Leone, questo cielo invita a un rinnovamento. Tutti quelli che si erano accomodati in un certo ruolo avranno voglia di cambiare. Il 2024 all’inizio porrà qualche dubbio su dove andare, cosa fare e qual è la scelta migliore da compiere. Persino i Leone più sicuri dovranno aspettare, prima di avere delle risposte e poi arriverà veramente un grande cielo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Capodanno intrigante per l’amore.

Vergine, quanto hai dovuto soffrire per ottenere un cambio di rotta, con quel Saturno opposto che da marzo ha provocato disagi. Hai poi capito che forse era meglio tagliare rapporti inutili ed è in questo senso che l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova molto propositivo e forte, perché c’è la necessità di mettere in ordine questioni di famiglia o nei rapporti tra genitori e figli. Questo Capodanno va vissuto con grande saggezza e lungimiranza.

Bilancia, tu sei forte soprattutto quando proteggi gli altri e, quando si tratta di difendere te stesso, vivi mille perplessità: l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che queste incertezze spariranno. Stiamo per entrare in un 2024 che impone nuove regole: nei rapporti amorosi o di lavoro, se c’è stata una crisi, si supererà. L’estate del 2023, per molti, sarà ricordata come un momento di grande crisi. C’è una ripartenza e, quando si tocca il fondo, si risale! È ciò che accadrà nel 2024.

Scorpione, ecco una giornata interessante! Forse un Capodanno da ricordare? Perché no. Di recente si è registrato un piccolo calo a livello economico e bisogna cercare qualcosa di nuovo. Tu hai una grande capacità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: quella di capire le cose prima che accadano. Le senti dentro di te e, a volte, fai dei sogni premonitori che possono ispirare il tuo futuro. In questo periodo, hai voglia di mettere punti fermi, anche in amore.











