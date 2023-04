Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ultimo giorno del mese che apre le porte al weekend, insieme all’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 31 marzo 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Luna e Marte sono i giocatori in campo per questa giornata: vediamo come influiscono su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha tanti pianeti favorevoli, il Capricorno vede un weekend migliore rispetto ai giorni scorsi

Sagittario, abbiamo nel quattro pianeti a favore e questo significa nuovi spunti per fare delle operazioni fortunate. Questo è anche un ottimo cielo per cercare una nuova collocazione o per ritrovare un nuovo equilibrio. I sentimenti, l’Oroscopo di Paolo Fox li vede un po’ spenti, ma tanti Sagittario hanno cambiato vita o comunque hanno nuovi riferimenti, già dalla fine di febbraio. La forma fisica avrebbe bisogno di più attenzione. Le cose che nascono, fra oggi e domani, è favorito da buone stelle.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Capricorno, 29 e 30 sono state due giornate un po’ faticose, mentre 31 e 1° aprile sembrano migliori anche per i sentimenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, che non vede l’ora di arrivare a maggio per poterti dire che la fase più difficile è passata. In questi giorni, potresti anche puntare a un grande progetto che ha bisogno di tempo per maturare e allora è normale che non si possa avere tutto e subito. Buona la forma, ma non affaticarti troppo. Attenzione alle finanze.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve stare attento a questa Luna arcigna, i Pesci possono sfruttare un ottimo Marte

Acquario, devi stare attento alle parole di troppo e alle circostanze poco chiare che, con la Luna opposta, saranno rafforzate. Attenzione: la tensione nervosa non deve calare e la voglia di attaccare briga dev’essere abbandonata, redarguisce l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, ci sono delle possibilità di controllare il rapporto o di aprire una nuova parentesi, purché da parte del partner ci sia altrettanta benevolenza: giornate di lotta.

Pesci, bello questo cielo con Marte in trigono a Saturno che tocca il tuo spazio zodiacale: buone anche le opportunità di lasciare quello che non ti interessa più. A volte ci intestardiamo nel cercare di fare andare bene cose che non vanno affatto bene e quando abbiamo buone stelle, possiamo anche capire che è il momento giusto per cambiare aria, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo si aggiunge alla situazione astrologica importante che porterà comunque molti nativi del segno a vivere emozioni nuove. Che paura la felicità! Che paura la serenità! Non devi avere timore di fare delle scelte importanti: non hai più scuse e non puoi tirarti indietro di fronte a queste iniziative che le stelle spingono. Questo cielo è ricco di frutti, è fecondo, non solo per le coppie che desiderano un figlio, ma anche per i giovani del segno: discorso esteso non solo all’amore, ma anche alla professione.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA