Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sabato 4 febbraio 2023 e anche oggi, come tutti i giorni, l’Oroscopo di Paolo Fox ci regala le previsioni astrologiche, su Radio LatteMiele. Si parte con uno sguardo generale al cielo: la Luna, nelle prime ore dopo la mezzanotte, si è trovata nel segno zodiacale del Cancro e adesso invece si trova in Leone. Mercurio è in Capricorno, Venere è in Pesci e Marte è in Gemelli. Scopriamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole allontanarsi un po’ da tutti, il Capricorno deve sfruttare le proprie energie

Sagittario, fare passi decisivi in amore potrebbe non essere la mossa giusta, in questo momento, perché ci sono delle tensioni, perché è probabile che tu viva un momento di lieve disagio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è una nuova relazione, non ti fidi e se la storia è un po’ vecchia, hai bisogno di qualche novità: di solito, in questi casi, ti trovi a voler stare lontano, non perché detesti tutti, ma semplicemente per recuperare un po’ di serenità interiore. Favoriti i viaggi e i piccoli spostamenti.

Capricorno, devi evitare complicazioni, anche a livello sentimentale. Venere è sempre dalla tua parte, però è probabile che, soprattutto negli ultimi due giorni, una Luna dispettosa abbia riportato qualche piccolo dubbio nella tua vita. Comunque hai la possibilità di intraprendere molte cose positive, sia nell’ambito professionale sia in quello sentimentale: tutto dipende dalla tua capacità di sfruttare appieno le energie. Un pizzico di generosità in più non guasta, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: un po’ di svago per l’Acquario nel weekend fa bene, i Pesci devono chiedersi se hanno dato troppo

Acquario, in questo periodo, per te, viene prima il dovere e poi il piacere. Questo è abbastanza normale, soprattutto se hai dei progetti importanti in testa. L’Oroscopo di Paolo Fox però ricorda che l’Acquario è un segno d’aria e quindi, ogni tanto, vuole giocare, vuole divertirsi: d’accordo fare le cose più importanti, però poi anche lo svago ha diritto a un suo spazio. Il fine settimana in arrivo andrebbe programmato proprio per cercare di stare bene. È il momento di fare una revisione di tutti i rapporti, perché hai bisogno davvero di avere delle certezze entro maggio.

Pesci, tu hai la capacità di superare ogni difficoltà con grande coraggio. Un coraggio che arriva dalla tua capacità di essere generoso nei confronti degli altri, ma anche verso te stesso. Quindi l’Oroscopo di Paolo Fox ti pone un interrogativo: non è che hai dato più di quello che hai ricevuto? Se così fosse, bisogna ritrovare un certo equilibrio. Fidati degli amici, parla con le persone giuste! La tua natura diretta, amante delle cose semplici, ti permetterà di avere molto di più. Grande questo periodo per chi vuole fare un incontro d’amore o trasformare un’amicizia in qualcosa di più.

