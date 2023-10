Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023/ Fai cose nuove, Sagittario! Il vincente Capricorno non è al top

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve innovare, discussioni per il Capricorno

Sagittario, c’è bisogno di rinnovare la tua vita e l’Oroscopo di Paolo Fox sta, di recente, istigando il Sagittario a fare qualcosa di nuovo oppure, quantomeno, se si opera in un ambiente che è sempre lo stesso da tempo, a mettere in gioco delle opportunità in più. Se non innovi e non sperimenti, non ti diverti e se non ti diverti, sono guai! Anche per chi ti sta attorno: torni a casa col muso lungo e cerchi sempre di fare qualcosa in più.

Capricorno, settimana non proprio facile, perché devi portare avanti dei progetti, ma alla fine avrai grandi soddisfazioni. Nelle compravendite, negli affari e negli accordi commerciali, c’è qualcosa da discutere. L’amore non va perché ci sono delle lontananze? Dalla prossima settimana si recupera, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, tu hai bisogno di nuovi stimoli. L’Acquario deve mettersi alla prova ed è anche un po’ folle, a volte, nelle sue scelte. Urano governa questo segno zodiacale e rappresenta lo scoppio improvviso, la decisione immotivata e il cambiamento di scena, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: in queste ore, vince la creatività e il desiderio di fare cose diverse rispetto al passato. Poi dipende dall’ascendente: se è Toro o Capricorno sarà un Acquario molto più rigoroso e morigerato, mentre se è Ariete o Sagittario, più impulsivo. Certo è che, in queste giornate, forse un piccolo aiuto in più ci vorrebbe, anche da parte della famiglia o da chi ti vuole bene.

Pesci, che tu sia un po’ giù di corda o nervoso per alcuni risultati che non sono arrivati è visibile. Tuttavia, ottobre porterà qualche vantaggio, soprattutto sul finire. Forse c’è da rimettere in discussione il tuo ruolo o ritrovare un equilibrio che avevi perso. L’amore è in fase di stallo: chi non ha una storia non la cerca, chi ha in ballo una separazione non ne esce e ottobre sarà un mese di revisione, a livello sentimentale, chiude l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai dato tanto a una persona e improvvisamente ti rendi conto che è troppo lontana dalle tue idee, potresti anche metterla in un angolo.











