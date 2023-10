Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 ottobre 2023/ L’Acquario stringa ancora i denti, i Pesci presto fuori dal tunnel

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario approfondisca i motivi della propria insoddisfazione, il Capricorno è “pressato” da Marte

Sagittario, perché devi studiare nuove strategie? Un po’ perché Saturno contro porta noia e bisogna rinnovare alcuni accordi e un po’ perché se senti troppa tensione addosso, rischi, soprattutto dalla prossima settimana, di riversarla in amore. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è quindi di capire il vero motivo di una certa insoddisfazione che altrimenti potrebbe portare qualcuno a discutere parecchio e, addirittura, a rimettere in discussione un sentimento.

Capricorno, fatica e anche necessità di portare avanti progetti di grande impegno, però ottobre è un mese di ottimi risultati. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che non è il caso di focalizzarsi su una settimana che non è al massimo. Chi vuole portare avanti una compravendita o chi, in questi giorni, vuole far crescere una scelta d’amore sarà favorito. Bisogna solo tenere conto di giornate particolarmente pesanti: Marte contrario porta stanchezza.

Oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario è nervoso, i Pesci stanno per uscire dall’opposizione di Mercurio

Acquario, oggi abbiamo una Luna birichina che potrebbe farti tornare un po’ di agitazione addosso. Da qualche tempo sei abbastanza nervoso, quindi attenzione alle provocazioni che potrebbero nascere e, soprattutto, cerca di scrollarti di dosso qualche pensiero negativo. Le relazioni interpersonali vanno curate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, ultimi giorni con Mercurio in opposizione! Tu ce la stai mettendo tutta per portare avanti un progetto e sei, in fondo anche ottimista. Tuttavia risultati immediati non ce ne sono e chi deve concludere un accordo è probabile che, anche se si firma ora un contratto, si entri in azione tra fine ottobre, novembre e dicembre. Insomma, tutto è in ritardo rispetto ai tuoi desideri, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di rispolverare un po’ di sana diplomazia in amore.

