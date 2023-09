Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023/ Toro e Cancro si riprendono bene da questo lunedì in poi

Oroscopo di Paolo Fox: Marte vessa un po’ l’Ariete, il Toro inizia la giornata in sordina ma poi va bene

Ariete, quanto caos e quanta stanchezza. Forse devi anche riposare per cercare di recuperare a livello fisico: qualcosa potrebbe non essere andato per il verso giusto. Marte, il pianeta che ti governa, in astrologia rappresenta lo stato fisico ed essendo in opposizione, in questo periodo, evidentemente, devi curare qualcosa o cercare di fare le cose per bene. Ad ogni modo questo è sempre un periodo di grande sviluppo in vista del futuro, solo che oggi e domani non bisogna strafare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: pausa di riflessione.

Toro, lieve disagio al mattino, ma si tratta di emozioni del tutto passeggere, perché settembre è un mese che aumenta la sicurezza e non toglie energia. La presenza di Giove nel segno assicura che alcune cose che pensavi andassero male andranno bene! L’unico difetto di questo cielo potrebbe essere costituito dai nemici, dalle persone che ti criticano in continuazione: hai molti che ti vogliono bene e altri che invece ti guardano con sospetto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, questa è una situazione astrologica che invita a prepararsi al meglio. Ci sono dei ritardi nel lavoro, degli accordi non ancora sottoscritti, tuttavia abbiamo delle prospettive, perché già alla fine del mese potrai contare su stelle armoniose, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Entro la fine dell’anno, inoltre, arriverà una buona proposta. Attenzione a non pretendere tutto e subito in amore.

Cancro, sei pensieroso e nel weekend l’Oroscopo di Paolo Fox ha visto un po’ di malinconia nel tuo cielo: speriamo che sia superata! Giove resta favorevole, ma da qualche tempo vivi emozioni non facili da gestire: cerca di scaricarle, perché puoi essere positivo in vista del futuro. Ricupero in arrivo.

