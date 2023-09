Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 settembre 2023/ Opposizioni planetarie rendono nervosi Ariete e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: oggi l’Ariete non si arrabbi, buone news per il Toro

Ariete, questa Luna che passa nel tuo segno zodiacale è certamente fonte di vigore, però ricordiamo che è anche una Luna che si trova in aspetto critico con Marte e quindi questo è un momento in cui potresti arrabbiarti: per un blocco nel lavoro o perché forse dal punto di vista fisico non va bene (non per colpa tua, ma per una distrazione). Cerca di recuperare, ma soprattutto non guardare il futuro in maniera negativa perché le stelle saranno con te, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Ricarica delle energie e relax sono necessari.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 settembre 2023/ Il Leone lucida la criniera per emergere e la Vergine è protetta

Toro, se arriva una risposta in questi giorni, non è un caso! Abbiamo Sole, Mercurio e Giove favorevoli, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ricordi quando ad agosto ti si diceva che se avevi delle perplessità o delle questioni economiche in ballo, avresti dovuto aspettare settembre perché nuovi progetti e riconferme sarebbero arrivate? C’è chi non ha avuto tante ansie ad agosto, ma chi le ha vissute ora si sente meglio, perché arriva una buona notizia. Se c’è una disputa con un ex è meglio arrivare a una mediazione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2023/ Il Sagittario è confuso e il Capricorno è il solo inattaccabile

Oroscopo Paolo Fox: pianeti un po’ difficili per i Gemelli, il Cancro si guardi da alcuni segni zodicali

Gemelli, una sorta di incertezza addosso resta, perché tutto quello che vuoi fare non si può fare. Alcuni rapporti lavorativi, con Sole e Mercurio dissonanti, non sono facili da gestire, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox e quindi ci sono delle difficoltà nella prosecuzione di un rapporto, di un contratto. Pensa all’amore! In questo momento è molto importante capire con chi stare e che direzione prendere: le coppie che convivono da pochi mesi hanno avuto momenti difficili.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2023/ La Bilancia non può tergiversare e lo Scorpione chiede tregua

Cancro, classica giornata in cui le malinconie tornano, ma non è una cosa strana, perché sei un segno zodiacale molto romantico: è facile che ti scappi una lacrimuccia, anche leggendo una notizia drammatica sul giornale che non ti riguarda direttamente. Attenzione nei rapporti con Ariete, Bilancia e Capricorno, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA