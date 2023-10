Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 ottobre 2023/ Tutto è nelle tue mani, Toro! I Gemelli son favoriti dal trigono

Oroscopo Paolo Fox: alcuni pianeti frenano l’Ariete, questioni di famiglia per il Toro

Ariete, tu hai una grande voglia di fare, l’Oroscopo di Paolo Fox lo ripete da tempo, ma bisogna fare i conti con i pianeti. Sole e Marte sono in opposizione e, da domani, ci sarà anche Mercurio contro. Questo significa che “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”soprattutto chi decide di risvegliarsi dopo un periodo di apatia oppure vuole mettersi in gioco, noterà che ci sono delle difficoltà. Capitolo a parte meritano i nati Ariete che, per mettersi alla prova, hanno accettato un impegno importante e faticoso: è proprio la fatica a farsi sentire, in questo periodo. Attenzione in amore: bisogna essere molto cauti.

Toro, questa è una giornata particolare in cui devi risolvere alcune questioni di carattere familiare. Questo Giove nel segno ha comportato incarichi e responsabilità, tanto che qualcuno potrebbe pensare che stava meglio prima, quando non c’era questo carico di tensioni addosso. Tuttavia a volte è stato proprio il destino a creare queste nuove occasioni di impegno. Certo che riuscire a mettere a posto le questioni familiari, risolvere un problema con il partner o d’amore, essere sempre persuasivi e presenti sul lavoro non è facile. Nel complesso però sei forte, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo è un cielo interessante: tutto è riposto nelle tue mani, anche se vorresti avere un piccolo aiuto in più. Non è detto che chi non ti aiuta sia cattivo o non disponibile: forse in questi giorni deve affrontare un problema e, anche in questo caso, sarai tu a dover mostrarti molto presente e generoso.

Gemelli, queste stelle aiutano: Sole, Luna e Marte sono in aspetto buono. Consolatevi se ci sono stati dei problemi nel recente passato, perché si può andare avanti e si può anche affrontare un momento di grande tensione con un sorriso. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che in amore possano tornare dei problemi e lo sanno in particolar modo le coppie già separate che, entro ottobre, dovranno arrivare a un accordo. Nelle relazioni di lunga data, è necessaria una pausa di riflessione.

Cancro, perché ti senti un po’ messo in un angolo, come se qualcuno volesse privarti di certe sicurezze? Forse perché stai facendo troppo bene il tuo lavoro?Sei proprio tu che, in questi giorni, per destino o per scelta, potresti decidere di tagliare qualcosa, rinnovare la tua situazione nell’ambito del lavoro. Marte sarà favorevole dal 12: l’Oroscopo di Paolo Fox si spinge a dire che, nella seconda parte del mese, le garanzie saranno migliori. In amore, attenzione alla gelosia.

