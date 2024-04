Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Toro, Vergine e Capricorno

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 5 aprile 2024 annuncia la grande novità nel cielo della giornata, ovvero il nuovo transito di Venere in Ariete. Questo favorisce i segni zodiacali di fuoco e un po’ meno quelli di terra per quanto riguarda i sentimenti: l’amore infatti subisce una sorta di revisione per questi ultimi.

Oroscopo Paolo Fox: grande cielo per l’Ariete, il Leone può programmare il futuro serenamente

Ariete, in mattinata ci sarà la Luna che formerà un buon aspetto di sestile, ma oggi la giornata è tutta rivolta verso la grande novità nel tuo cielo: l’ingresso di Venere! L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che adesso hai Mercurio, Venere e Sole nel tuo segno: un’ottima configurazione. Le uniche difficoltà potrebbero sorgere se sei circondato da persone che non ti consentono di realizzare tutto ciò che vorresti fare. La tua caparbietà ti fa scalpitare. Il fine settimana ti schiarirà un po’ le idee.

Leone, concentrati già su ciò che vuoi realizzare da qui al termine del 2024: da giugno non ci sarà nemmeno più Giove opposto! Ami le competizioni e sei costantemente in sfida con te stesso: da oggi Venere è positiva e si associa a Mercurio e Sole, sèiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Con questi pianeti favorevoli, il futuro è con le porte aperte. Ci sarà anche chi prenderà una decisione definitiva o una conoscenza molto importante.

Venere attrae consensi per il Sagittario, il Toro rivede una relazione

Sagittario, la Luna è opposta e disturba un po’ la fine della giornata, per cui ti sentirai un po’ esausto. Tuttavia, da oggi Venere ritorna a tuo favore e così l’approvazione degli altri, l’avventura e la dinamicità che ami tanto sono garantite dall’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, aprile è un mese spartiacque col passato e di grandi scelte. Far tornare le cose com’erano prima non è consentito. Oggi, il pomeriggio sarà più produttivo della mattinata. I sentimenti sono sottoposti a revisione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Vergine è sotto pressione e il Capricorno è un po’ preoccupato

Vergine, Marte e Luna opposti procurano un po’ di stress e c’è chi, a causa di un’inconveniente nel suo percorso, ha dovuto fermarsi. Attenzione a non “andare in tilt” con tutte le problematiche da affrontare, per cui distrarre la mente è fondamentale appena si può. Sappi comunque che Giove è sempre dalla tua parte, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, ed entro maggio dovrai compiere delle scelte.

Capricorno, c’è qualcuno che è preoccupato per il partner, per motivi di salute o di lavoro. Altri invece, pur essendo innamorati, hanno problemi contingenti da sistemare e sono molto impegnati. Con Vergine o Bilancia, involontariamente, possono esserci delle criticità. La prima parte del mese è di attesa e la seconda di risoluzione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.











