Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 luglio 2023/ Via libera per i sentimenti del Leone e lo Scorpione sia più aperto

Luna “pazzerella” in Acquario in questo mercoledì 5 luglio 2023. Vediamo, con l’Orosopo di Paolo Fox di oggi, tratto da Radio LatteMiele, come si comportano Leone,Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: amore top ma tanti impegni per il Leone, la Vergine deve risolvere cose di famiglia

Leone, questo lungo transito di Venere nel segno è foriero di belle indicazioni per i sentimenti e gli incontri. Sul piano dell’affettività, questo è un cielo importante: se un amore è stato fermo, negli ultimi mesi, se una storia ufficiosa non è stata del tutto definita, tutto verrà alla luce. Sorprese in arrivo: cuori solitari datevi da fare, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! Sul lavoro: grande impegno e forse anche troppe responsabilità.

Vergine, devi chiarire tutto quello che non va in famiglia. Sarà capitato, negli ultimi tempi, di vivere delle piccole problematiche: sono cambiate alleanze professionali e c’è anche chi ha cambiato ruolo e ha a che fare con delle persone diverse, rispetto al passato. Tutte le trasformazioni in corso, alla fine, saranno positive, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox: Saturno opposto invita proprio a vivere qualcosa di nuovo. Ci vuole prudenza per i conti e le questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia tagli le relazioni tossiche, lo Scorpione ha la Luna opposta

Bilancia, forse non hai intenzione di lasciarti trascinare da polemiche e da situazioni che possono comportare stress, anche perché la prima parte dell’anno è già stata piena di tormenti. Non tormentarti più e taglia i rapporti che ti fanno stare male, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un momento importante anche per rinverdire la sfera professionale e comunque sappi che tutto ruota attorno alle tue scelte: è tempo di mettere a frutto esperienze passate.

Scorpione, una Luna contraria non indica una giornata per forza pesante, ma può segnalare una serie di dubbi che ora stai vivendo: sia in amore sia nel lavoro. Chi ha ereditato un lavoro, forse ha paura di non fare bella figura come il suo predecessore: ci sono delle tensioni che riguardano cambiamenti non voluti, ma determinati dal destino. Attenzione alle provocazioni che potrebbero nascere proprio in queste ore. Chi pensa all’amore con qualche dubbio, deve esternare le proprie contrarietà e parlare con il partner, anziché tenere tutto dentro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

