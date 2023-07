Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2023/ La Vergine non si faccia intimidire, vita nuova per la Bilancia

Sole in Cancro e Luna in Acquario, anche se quest’ultima andrà in Pesci, verso sera. L’Oroscopo di Paolo Fox ci aggiorna sulle tendenze astrali di oggi, giovedì 6 luglio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo il responso per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone realizzi i suoi progetti con coraggio, la Vergine ha lo scudo protettivo di Giove

Leone, quello che hai in mente forse è un po’ difficile da organizzare e realizzare, ma devi andare avanti con grande coraggio. Non è escluso qualche impegno maggiore per la famiglia, perché ci saranno persone che avranno bisogno di assistenza, anche in termini economici, e comunque ci sono delle spese anche attuali, maturate nel passato che Giove dissonante dice di guardare con attenzione: prudenza nei nuovi progetti. C’è poi anche chi deve mettere a posto un contenzioso legato al passato. Amore sulla cresta dell’onda! L’Oroscopo di Paolo Fox chiede ai nativi del segno di dare una spinta ai sentimenti. Che un Leone chieda amore è difficile, perché sappiamo che è molto orgoglioso, però se c’è la persona giusta ed è stato rivelato un sentimento, bisogna farsi avanti! I cuori solitari adesso devono vivere amori part-time, senza dover rendere conto a nessuno del proprio operato e magari senza fare progetti per il futuro.

Vergine, ogni tanto ricevi degli attacchi immotivati a causa di questo Saturno in opposizione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia reagire con grande esasperazione e nervosismo è sbagliato: fatti scivolare le cose addosso. Nel tuo cielo, oltre a Saturno opposto, c’è anche un Giove un buona posizione che è una sorta di scudo, una corazza: anche se ti attaccano, tutto ti rimbalza bene in questo periodo, anche per considerare nuove conoscenze importanti. Venere è neutrale, quindi se ci sono, vengono mantenuti e, se non ci sono, forse non vengono cercati.

Oroscopo di Paolo Fox: cose di famiglia da sistemare per la Bilancia, lo Scorpione è sotto pressione

Bilancia, è arrivato il momento di pensare a una nuova vita. È probabile che adesso ci siano interessi maggiori, rispetto agli inizi dell’anno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se lavori in un’azienda, puoi farti largo. Attenzione ai rapporti con parenti, fratelli e sorelle, perché in questo momento bisogna mettere a posto anche delle questioni che riguardano l’ambiente privato o comunque il patrimonio di casa, così come bisogna attenti alle spese per la casa. Non lasciare incupire il tuo umore da qualche inutile provocazione.

Scorpione, ci sono dei pianeti particolari e agitati, in questo momento, e potresti sentirti un po’ sotto pressione. Forse quelli che hanno un grande incarico o che hanno assunto un ruolo diverso sono piuttosto preoccupati, perché hanno paura di non essere bravi come i loro predecessori. Tuttavia nuove strategie sono indispensabili, per tutti quelli che lavorano in proprio, e forse anche un cambiamento che riguarda gruppo, ruolo o luogo dove si andrà ad agire. Sei un po’ provato, ma con questo cielo e questa Luna interessante è facile trovare la forza per dire quello che senti davvero, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

