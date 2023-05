Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend (dalle frequenze di Radio LatteMiele) si apre con uno sguardo “tecnico” al cielo. Il calendario delle effemeridi per la giornata di oggi, sabato 6 maggio 2023, vede la Luna in Sagittario (domani sarà Luna piena), il Sole in Gemelli e Mercurio in Toro assieme a Giove. Marte è un po’ nervosetto nei confronti di Giove e potrebbe limitare il raggio di azione nei confronti di alcuni segno zodiacali. Vediamo cosa accade per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può definire un rapporto, il Toro deve prepararsi bene

Ariete, in questo momento non conosci tregua e secondo l’Oroscopo di Paolo Fox questo è un weekend importante per definire un rapporto. L’unico inconveniente ora è rappresentato dalla fretta, ma questo è un problema vecchio, perché quando vuoi ottenere un risultato, non sei molto paziente. L’attenzione andrà spostata su altri settori della tua vita, se qualcosa non va in amore. Con un ex, è importante stabilire limiti o comunque chiarire, una volta per tutte, certe questioni.

Toro, essere governati da Venere significa anche badare al proprio look, all’estetica e all’esteriorità ma, da qualche tempo, l’Oroscopo di Paolo Fox sta pregando i Toro di nutrire l’interiorità, soprattutto se c’è un esame o una prova da superare: informarsi è molto importante. Certamente ci saranno tante persone Toro già preparate, ma nella vita non si finisce mai d’imparare. Avere stelle favorevoli non porta il successo al 100%, ma chi si prepara al meglio avrà di più. Amore sì!

Oroscopo Paolo Fox: importante cogliere le opportunità per i Gemelli, il Cancro smaschera gli ipocriti

Gemelli, la Luna opposta, assieme a un Saturno un po’ strano, porta dei pensieri particolari, soprattutto se pensi che nell’ambito del lavoro qualcosa si sia bloccato. Ad essere probabilmente più preoccupati, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, sono quelli che hanno un’attività in proprio e che stanno lottando per ottenere qualcosa di più. Per chi non ha un lavoro, è giovane, per chi lo sta cercando, potrebbe nascere un’idea per un part-time, per un’attività a tempo determinato, più che un lavoro fisso: in questo momento, bisognerebbe cogliere al volo delle opportunità. I sentimenti premiano chi si accontenta, perché questo è un momento molto intrigante, soprattutto per chi vive relazioni occasionali: l’importante è lasciarsi trascinare da un vortice di sensazioni positive, nei sentimenti, e questo allontanerà sempre di più dai pensieri negativi.

Cancro, ecco un cielo che permette di guardare al futuro in maniera ottimista: evoluzione creativa! Ogni tanto dici delle frasi che portano scompiglio, ma tu hai ragione nel fare presente certe cose che gli altri nascondono, perché il segno del Cancro, quando è provocatorio, lo è perché vuole far saltare qualche ipocrisia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Calma e sangue freddo! Anche se ci sono stati dei ritardi nel lavoro, presto arriveranno delle conferme, se già non sono arrivate.











