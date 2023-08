Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2023/ Quanta fatica per il Toro! Amore al top per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: amore ok e conti da sistemare per l’Ariete, il Toro deve avere pazienza fino al 15 del mese

Ariete, la maggior parte di voi dovrebbe avere delle buone prospettive. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea quanto siate tosti nell’affrontare le cose, andando a fondo delle questioni complicate, e siete persone che non mollano: proprio per questo motivo, ogni tanto, vi create non solo delle amicizie ma anche qualche inimicizia. In realtà, guardando le belle stelle del periodo, con Venere favorevole, l’Ariete non solo sta riguadagnando la stima degli altri, ma anche l’amore può diventare protagonista: belle sensazioni in arrivo! Conti da sanare: attenzione, perché chi ha commesso qualche errore tra il 2021 e il 2022 dovrà trovare la soluzione migliore.

Toro, aspettiamo la seconda parte di agosto prima di arrivare alle conclusioni, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato tante volte che Giove protegge, però è da maggio che tanti nativi del segno sono presi da preoccupazioni e, da giugno, alcune questioni familiari e personali sono cambiate. Forse anche a causa proprio di una crescita, ora ci sono più responsabilità e quindi se le questioni che riguardano lavoro e denaro pressano, se attorno ci sono persone che collaborano a metà e ci sono troppe accuse e pochi favori, bisogna cercare di andare avanti. I nuovi rapporti si vivono alla giornata, mentre quelli di vecchia data con più pazienza.

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox vuole ritrovare in voi il sorriso e l’allegria: siete quelli che trascinano tutti, all’interno di un gruppo perché, quando vi gira bene, non solo siete divertenti, ma avete anche parola facile. Anche oggi, con Venere amica, c’è una carica da primato che andrebbe dedicata proprio all’amore. Chi semina, in questo periodo, riuscirà ad ottenere molto, nonostante Saturno dissonante parli di una grande stanchezza o di alcuni ritardi nella conclusione di alcuni accordi. L’amore dà decisamente più soddisfazioni. La Luna sarà nel tuo segno mercoledì e porterà una risposta.

Cancro, se ti fanno una proposta, non dire no e, in questi giorni, dai spazio a quello che ti fa stare bene: magari il contatto con la natura e con una persona che ti piace. Per i nuovi incontri, agosto è un mese ambiguo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: nulla di eclatante, però una piccola storia part-time può anche nascere. Ci sono delle novità per te!











