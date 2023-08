Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2023/ Luna in Ariete e il Cancro oggi non è di ottimo umore

Oroscopo Paolo Fox: la Luna nel segno galvanizza l’Ariete, Marte e Giove in buon aspetto per il Toro

Ariete, oggi dovresti esserti svegliato con una marcia in più e anche con un po’ di agitazione che però, rispetto al passato, è positiva: c’è voglia di fare e di rimettersi in gioco. Se hai già ricevuto, com’è probabile, delle conferme per l’autunno, allora sei pronto per la partenza. Grazie a questi transiti, si potrà anche risalire la china, se c’è stato un problema: dal punto di vista economico, molte cose sono ancora da sistemare. Questo è comunque un periodo in cui avrai la netta sensazione di avere attorno delle persone positive ed è molto importante, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, perché l’Ariete è un segno sociale, non ama stare da solo, e quindi il fatto di sentirsi amato è utile.

Toro, le relazioni interpersonali sono sottoposte a una revisione particolare: Sole e Venere sono ancora in aspetto critico. Tuttavia, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, proprio in questi giorni, Marte e Giove sono in buon aspetto: questo potrebbe rappresentare una sorta di speranza per tutti coloro che hanno un problema economico, che devono risolvere una questione legale, un divorzio o semplicemente un problema tecnico all’interno della propria azienda. Chi ha un ruolo importante per ora non molla, però ultimamente, da un paio di mesi, ci sono state più critiche che osservazioni positive e questo pesa anche in amore. Quando si torna a casa stanchi, tutto diventa un problema. Ricordiamo sempre però che Giove è nel segno: si cade in piedi, ma non si può dire che gli ultimi due mesi siano stati semplici.

Gemelli, incontri validi anche in questa domenica. I Gemelli detestano fare una vita malinconica, sempre uguale al giorno prima, e quindi l’invito dell’Oroscopo di Paolo Fox è più rivolto alle persone che stanno un Gemelli: organizzate un evento a sorpresa, una piccola vacanza o qualcosa di divertente in questo agosto. Chi è solo deve mostrarsi, perché l’amore chiama in maniera molto diretta, ma se non ci si espone, poco si ottiene.

Cancro, novità! Anche se un programma è stato chiuso, anche se un progetto è partito male agli inizi del 2023: o si aggiusta tutto o si cambia aria. In entrambi i casi, si può fare qualcosa di più. In certe situazioni, chiudere delle collaborazioni pesanti oppure variarle sarà una panacea, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: una soluzione per tutti quelli che sono stati male e sono arrivati a luglio “con la lingua di fuori” e stanchi. Andrebbero programmate le vacanze già da adesso. Giornata un po’ sottotono per quanto riguarda l’umore: attenzione a livello emotivo.

