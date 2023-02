Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per oggi martedì 7 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele inaugura la gara dei segni zodiacali che affronteranno anche il Festival di Sanremo! L’astrologo non dà indicazioni per ora, tuttavia possiamo intuire chi sarà più fortunato e potrebbe vincere. Scopriamolo con le previsioni per Sagittario, Capricorno Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario inizia la giornata col “piede sinistro”, il Capricorno potrebbe vincere un premio che è solo l’inizio di un bel percorso

Sagittario, si parte col piede sbagliato. L’Oroscopo di Paolo Fox non ritiene che tu abbia commesso degli errori (Giove è favorevole), ma trova che non ci siano stimoli sufficienti. Quanto ti piacerebbe avere al tuo fianco una persona che ti sorprende! Invece sei sempre tu a proporre e disporre. Se c’è una cosa che il Sagittario detesta fare, è proprio dare giudizi ma, in questo momento, devi renderti conto che alcune persone non sono alla tua altezza. Luna e Venere in aspetto un po’ critico rappresentano qualche disturbo, in famiglia o in amore.

Capricorno, in amore si muove qualcosa, ma molto poco, mentre quello che piace di questo cielo all’Oroscopo di Paolo Fox è la situazione del lavoro, in vista di maggio: anche se adesso vinci un premio, c’è una bella soddisfazione, è solo l’inizio di un percorso. Da questo slancio, in questi giorni, da questa buona opportunità da cogliere al volo o che ti sarà assegnata, potrai tracciare tutte le mosse delle prossime settimane. I nati Capricorno dovrebbero circondarsi di persone giuste: potrebbero sentirsi in imbarazzo, se adesso devono fare delle cose che non vogliono fare, poiché non possono dire di no a una persona.

Oroscopo Paolo Fox: il valore dell’Acquario è premiato dalle stelle, i Pesci hanno una buona giornata con Venere generosa di emozioni

Acquario, le stelle premiano il valore dell’amore, ma anche il valore dell’Acquario! L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questo è il segno dell’amicizia, della conoscenza, della determinazione e dell’equilibrio che adesso è assolutamente necessario ritrovare. C’è da dire che l’Acquario forse dovrebbe stare un po’ più attento ai conti e ai soldi, tuttavia potrebbe essere fiato sprecato, in quanto sappiamo che quando l’Acquario ha un desiderio, cerca di realizzarlo a tutti i costi.

Pesci, giornata buona e buona Venere nel segno che potrebbe portare belle emozioni. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che la giornata di domenica, con Luna e Venere in trigono, potrebbe essere molto importante. Quando abbiamo buone stelle, possiamo trovare l’amore o rafforzare un sentimento, ma se c’è qualcosa che non va, possiamo anche trovare il coraggio di rivelare tutto quello che abbiamo nascosto per molto tempo. È auspicabile che questa seconda parte di febbraio scuotesse gli animi di tutti quelli che sono rimasti un po’ troppo fermi negli ultimi mesi o anni: tutti coloro che hanno gestito l’amore in maniera troppo malinconica e romantica. Bisogna dimenticare il triste passato e, se necessario, voltare pagina. Questo vale anche per il lavoro, dove però avremo delle novità prima di maggio e quindi alcuni contratti saranno da rivedere.











