Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 agosto 2023/ Qualche preoccupazione per l’Ariete, il Cancro rafforzi un amore

Oroscopo Paolo Fox di oggi: eventi esterni agitano l’Ariete, il Toro vada avanti che Giove aiuta

Ariete, da qui alla fine della settimana si può recuperare un sentimento. Se c’è qualche tormento o qualche problema, forse non riguarda direttamente te, ma potresti essere coinvolto da un fatto che è esterno alla tua vita e che ti colpisce, anche se non è influente per quanto riguarda il tuo futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che tu abbia una persona accanto, affidabile e piacevole, perché ogni tanto, quando si vivono delle preoccupazioni, il valore della famiglia e delle persone care diventa importante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2023/ Giornata utile per il Sagittario, contrasti di idee per i Pesci

Toro, da qui a domenica, cerca di recuperare un sentimento, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tra giugno e agosto sono e saranno in corso delle situazioni che porteranno dei cambiamenti, anche in alcuni rapporti di lavoro, e per chi è imprenditore o ha un progetto, è possibile la revisione di un’idea. Bisogna andare avanti, perché Giove rassicura, porta consiglio e soluzioni, ma senza creare malintesi. Molto importante curare le proprietà. Amore a volte in conflitto, proprio perché a volte si discute di soldi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2023/ Pianeti intriganti per la Bilancia, questa Luna spossa lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: ritardi sul lavoro ma gioie in amore per i Gemelli, il Cancro non pensi troppo al passato

Gemelli, si tratta di superare alcune tensioni di famiglia. Se poi, nell’ambito del lavoro, ci sono dei ritardi, nel concludere degli accordi, o non sei del tutto convinto di una situazione, è meglio evitare di scaricare queste problematiche in casa. Non c’è stella che possa aiutare, se non si ha voglia di amare e quindi chi vuole vivere una grande passione dovrà farsi notare, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox e , se siete single, ancora di più

Cancro, c’è da parlare di cose importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox, ultimamente, tende a consolare un po’ questo segno zodiacale, perché se non è partito qualcosa, a breve partirà e, in questi giorni, gli unici che possono avere difficoltà in amore sono quelli che mettono al centro la gelosia o il passato, dal momento che il Cancro è il segno dei ricordi. Non sarebbe piacevole se ancora si aspettasse un ritorno che non è fattibile, mentre chi ha una bella storia deve rafforzarla in questo agosto, magari con una vacanza, per far riaffiorare un sentimento importante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2023/ Quanta fatica per il Toro! Amore al top per i Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA