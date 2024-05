Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2024/ La vetta della classifica appartiene a Vergine e Capricorno

La novità della giornata è certamente la Luna nuova in Toro che stressa un po’ i segni di fuoco. Il Sagittario vive un momento di successo ma è preoccupato di mantenere il suo primato, mentre il Capricorno è favorito in tutti i campi.

Oroscopo Paolo Fox: attenizione alla Luna, Ariete! Il Leone non pensa all’amore

Ariete, è un mercoledì interessante e il cielo è favorevole per organizzare il futuro prossimo. Recentemente hai avuto qualche problema fisico, ma è normale: quando fai molte cose giustamente ti stanchi e puoi avere qualche defaillance. Giove sostiene, ma stai attento al novilunio in corso che può toccare la sfera economica, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone, dire ti amo non è proprio il leit motiv del periodo, anche perché molti Leone stanno pensando principalmente al lavoro. Momento di riflessione, rispetto alla spinta di aprile, e tutti coloro che hanno dei bei progetti per la seconda metà dell’anno, al momento restano “in panchina”, perché non sono al top o perché devono provare nuove strade. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia grande cautela con le cose legali e burocratiche: sei un po’ sotto pressione.

Sagittario superstar teme di perdere il trono, il Toro non sia troppo suscettibile. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, un cielo da protagonista. Il tuo è un segno egocentrico, molto generoso, ma stai pensando a come proseguire in futuro rimanendo sempre al top. Le problematiche del periodo non sono legate al presente, ma rivolte al futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di consultarti con qualcuno che ti possa dare uno slancio maggiore. Novità in amore!

Toro, hai già vissuto e vivrai cambiamenti importanti: il novilunio tocca particolarmente il tuo segno, per cui cerca di non prendertela per cose per cui non ne vale la pena e cura l’alimentazione. Devi cercare di accettare le trasformazioni avvenute: nulla è permanente, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Nuovi incontri d’amore ok!

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno sono al top

Vergine, una giornata importante. Hai voglia di cominciare qualcosa di nuovo e stai voltando pagina Per te il cambiamento non è sempre ben accetto, ma spesso, di necessità virtù, può essere inevitabile ma positivo. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene l’amore pieno di romanticismo e soddisfazioni, in questo momento.

Capricorno, le tensioni di aprile si possono archiviare. I sentimenti sono protetti da Giove, Marte e Saturno. Questo momento, in tutti i campi, il cielo funziona! Sei pronto per il successo: tantissimi pianeti a favore, soprattutto su ciò che può riguardare la casa o le finanze, e chi ha penato per amore si riprenderà bene, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

