Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 ottobre 2023/ Ottima la Luna per l’Ariete e il Toro non ce la fa più

Oroscopo Paolo Fox: una bella Luna fa risalire l’Ariete, il Toro è esausto

Ariete, oggi abbiamo una bella Luna favorevole che si spera tu possa sfruttare al meglio, si augura l’Oroscopo di Paolo Fox. Agli inizi del mese, c’è stata una preoccupazione familiare, un piccolo problema di lavoro e invece adesso sembra che tu stia riprendendo quota. Semmai, l’unico fastidio potrebbe essere quello di fare troppe cose contemporaneamente: l’Ariete è alla ricerca di soddisfazioni e quindi adesso prova nuove strade per farsi avanti. Mercurio in opposizione determina la necessità di fare chiarezza, soprattutto per quanto riguarda questioni di soldi spesso legate al passato.

Toro, stai vivendo una fase di grande nervosismo. Giove rappresenta il comando, la positività e la grande responsabilità che hai in questo momento, verso te stesso e gli altri. Sei al centro dell’attenzione di tutti, ma questo costa fatica, perché devi risolvere tante problematiche che riguardano la casa, il lavoro, qualcuno che non sta bene o che ha bisogno di te. Insomma, il Toro non ce la fa più! C’è questa grande forza aggiuntiva, perché grazie a Giove ci si sente protagonisti, ma sappiamo che il Toro non può vivere solo di lavoro o solo di obblighi: in giornate come quella di oggi, vessate da una Luna storta, qualcuno penserà “ma chi me l’ha fatto fare” oppure “non ce la faccio più”. Cerca di sfoderare un sorriso, nonostante tutto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, questa domenica finalmente è avvantaggiata dalla posizione della Luna, ma la prossima sarà un settimana in cui alcuni conti in sospeso dovranno essere saldati: conti d’amore, di lavoro e anche di tipo economico. Ci sarà una situazione particolare tra mercoledì e giovedì, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, che potrebbe rendere tutti i nativi del segno un po’ più intolleranti. Le giornate in arrivo confermano quindi un’azione diretta nei confronti di tutto quello che non ri piace più. La fatica si fa sentire e attenzione in amore.

Cancro, lentamente recuperi posizioni perse nel corso degli ultimi mesi, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox: dal 12 ottobre Marte torna favorevole, dal 23 avremo anche un Sole molto bello e più ci avviciniamo alla fine di ottobre e più senti crescere la tua disponibilità. Il salto di un ostacolo può comportare fatica, ma in questi giorni sei anche pronto ad affrontare qualche tensione in più, pur di arrivare primo al traguardo. In amore, chiarimenti necessari e attenzione alla gelosia.











