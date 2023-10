Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 ottobre 2023/ Momento teso per i Gemelli e il Cancro va sempre migliorando

Oroscopo Paolo Fox: voglia di novità per l’Ariete, il Toro parli oggi e non domani

Ariete, hai il desiderio di vivere in maniera più tranquilla ed emozionante la tua esistenza e quindi bene fare qualcosa di nuovo e di mai provato prima: c’è questa voglia di sperimentare e di lanciarsi in iniziative anche un po’ rischiose, caratteristica tipica del segno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, visto che è governato da Marte. L’unica cosa importante è di stare un po’ attento alle questioni di carattere economico. Novità in amore.

Toro, il tuo fisico è molto provato e queste sono giornate un po’ sotto pressione, però non abbiamo più i dubbi della parte centrale dell’anno: tante sono state le problematiche relative alla famiglia e la casa. Si va verso una soluzione: Giove nel segno porta qualcosa di più. L’Oroscopo di Paolo Fox ti segnala che se devi parlare di questioni importanti, sappi che la giornata di domani è un po’ più faticosa e quindi sarebbe meglio anticipare i tempi. Sempre qualche problemi in casa da risolvere e dubbi, ma sei tu il fulcro di tutto e, in questo periodo, semmai, ti pesa essere così “importante” o comunque essenziale.

Gemelli, ci sono delle questioni da risolvere e la settimana entrante sarà un po’ particolare: l’Oroscopo di Paolo Fox ti invita, da lunedì, ad essere un po’ cauto. Se ci sono frizioni e problematiche nell’ambito del lavoro, vedrai che attorno all’11/12 si riveleranno. Chi lavora da anni per un’azienda è scontento oppure, in questo momento, deve mettere a posto questioni riguardanti a un accordo o un contratto. Non tornare a vecchie polemiche in amore.

Cancro, sei impegnato, a livello professionale, anche se ci sono parecchie questioni in sospeso. Si vedono riconosciuti i tuoi meriti e questo è molto importante. Più andiamo verso la fine di ottobre e meglio sarà, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, perché avremo un Sole molto bello dal 23, però sei già in una condizione interessante. Queste novità riguardano anche l’amore, perché avremo Venere favorevole: chi si vuole riavvicinare, chi vuole vivere un rapporto intensamente si darà da fare.

