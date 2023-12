Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 dicembre 2023/ Il Toro è un po’ deluso dall’amore, momento duro per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: grande attivismo del’Ariete, il Toro non è contento nei sentimenti

Ariete, in questi giorni sei molto polemico, ma anche estremamente attivo. Sappiamo che l’Ariete è un segno impositivo: quando decide di fare una cosa non torna indietro e desidera anche che molte persone lo seguano. Sta per arrivare un 2024 eccellente, sotto tanti punti di vista, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: nella prima parte si programmeranno delle cose importanti che si realizzeranno da giugno in poi. Ci saranno riconferme e novità. In amore, chi ha vissuto una crisi l’anno scorso può anche recuperare, con la stessa persona o altrove.

Toro, vivi un momento di riflessione, per quanto riguarda l’amore. È probabile che in tanti si stiano chiedendo come mai, dopo aver fatto molti sforzi, essere stati tanto comprensivi, si ritrovano ad avere a che fare con una persona che potremmo definire vaga, poco chiara. Bisogna essere un po’ più esigenti, in campo lavorativo, e chi desidera cambiare e migliorare sarà favorito, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, hai vissuto, negli ultimi giorni, una particolare tensione, causata da Marte e Saturno. Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda il lavoro, dove alcuni incarichi sono diventati più pesanti, con un po’ di tensione o per una competizione che non si riesce a superare. Bisogna essere un po’ cauti e l’importante è non fermarsi alle apparenze, suggerisce l’Orosocopo di Paolo Fox.

Cancro, questo cielo è invidiabile per le occasioni di stabilire contatti, forse anche contratti, conoscere gente che può aprire nuovi spazi. Anche a livello esistenziale, il segno del Cancro sente che è utile ora mettersi in gioco. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di non dare agli altri ciò che ti importa di perdere: bisogna tenere sotto controllo le emozioni, dare spazio alle relazioni più belle e questo è un cielo che conferma l’amore.

