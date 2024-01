Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024/ Ariete e Cancro sono nervosi, ma entrambi con buoni progetti

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può ripartire, il Toro stia attento ad alcuni segni

Ariete, queste sono giornate pensierose, ma anche positive: quando si hanno dei pensieri, evidentemente, si hanno anche dei progetti. Chi è rimasto deciso, bloccato e incerto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox può ripartire. La parte centrale di questa settimana, tra mercoledì e giovedì, sarà più nervosa, quindi facciamo in tempo anche a chiarire eventuali questioni che non sono andate bene nel passato. L’amore, con Venere favorevole, è sempre importante.

Toro, vuoi fare le cose con calma ma, in questo periodo, ci sono delle persone che ti mettono fretta. Se c’è un problema, bisogna cercare di risolverlo anche a livello sentimentale. Per chi ha delle dispute in famiglia, attenzione a chi vuole farti fare cose che non desideri. Un po’ di attenzione, con Scorpione e Leone, sarà necessaria, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, questa Venere in opposizione rimette in discussione i sentimenti, ma non c’è molto da discutere, semmai bisogna capire cos’è accaduto in un rapporto. Se in casa e nei legami con glia altri qualcosa non è stato chiarito, sarà possibile farlo. Tuttavia, la parte finale del mese sarà migliore, rispetto agli inizi, anche perché alcune opposizioni planetarie sono entrate, nella vita dei Gemelli, dalla fine di novembre e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che ci siano state anche delle polemiche diverse settimane fa, forse un allontanamento.

Cancro, anche una piccola discussione dev’essere sanata per tempo. Sei trai i segni che hanno un grande futuro, ma che tra gennaio e febbraio dovranno stabilire nuovi punti di riferimento. Un attimo di indecisione ci sarà proprio nella fase centrale della settimana, per colpa della Luna opposta: da mercoledì sarà più complicato gestire alcune questioni private. L’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda di fare attenzione alle parole! In amore, quello che può nascere, in questo periodo è importante in vista del futuro.











