Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2023/ Luna nel segno dell’Ariete, relax per il Cancro

Luna in Ariete, ovvero in un segno di fuoco: rovente come quest’estate. Anche oggi, domenica 9 luglio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le indicazioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come sarà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: qualcuno fa arabbiare l’Ariete, relazioni complicate in famiglia per il Toro

Ariete, sei un fiume in piena! Questo perché di nascita sei piuttosto focoso e, in questi giorni, sembra che le persone lo facciano apposta a farti arrabbiare: ma è davvero così? Qui bisogna capire se ti ritrovi ti ritrovi in qualche pasticcio nato tempo fa e quindi bisogna sistemare questioni di conti e altro. Resta comunque un cielo importante e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, avrai delle possibilità in più, perché questo è un cielo che aiuta a concludere un accordo o un contratto, guadagnare: dipende da ciò che fai e dalle tue ambizioni. Naturalmente, se c’è un problema di tipo burocratico, bisognerà consultare degli esperti. Non dimenticare l’amore: Venere è sempre dalla tua!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2023/ Il Leone vince sul lavoro, desiderio di equilibrio per la Bilancia

Toro, i sentimenti sono un po’ appesantiti. Allargando il focus delle previsioni, qui bisogna considerare anche i rapporti tra parenti, tra fratelli, tra persone che devono comunque pensare a qualcosa che riguarda proprietà e soldi: Giove nel segno rappresenta anche questo. In amore, se ci sono state delle incomprensioni, forse è proprio perché per delle per decisioni che riguardano la casa o i figli, ogni tanto ci sono dei diverbi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2023/ L'Acquario butterebbe tutto all'aria, i Pesci fanno bilanci amorosi

Oroscopo Paolo Fox: la Luna agevola i Gemelli nei rapporti, il Cancro si ferma un attimo

Gemelli, questa Luna attiva rivela situazioni favorevoli e probabilmente anche meno scontri con persone che rappresentano l’autorità, come genitori o anziani. Perché sul lavoro c’è qualche dubbio? Perché anche se ti hanno dato delle conferme, non sei forse del tutto convinto se le cose andranno bene oppure no. Quindi è probabile che tu viva in uno stato di interregno, lo definisce l’Oroscopo di Paolo Fox, di incertezza che andrà compensato, anche pensando ad altro: Venere è favorevole e hai un oroscopo che si colora di sfumature sensuali.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2023/ L'Ariete è imbattibile e i Gemelli sono chiacchieroni

Cancro, una piccola pausa c’è: è necessaria anche per mettere a posto questioni rimaste in sospeso. Venere è neutrale: non è nel segno, non è attiva e non è negativa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi si muove con velocità, ma anche nei tempi e nei modi giusti, può ottenere più risultati di quelli che molti hanno ottenuto nella prima parte dell’anno: chi è stato male ora recupera, tutto è più chiaro e devi passare all’azione senza aspettare oltre. Peccato che questa giornata contenga dei piccoli fastidi, soprattutto di tipo fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA