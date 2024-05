Oroscopo Paolo Fox di oggi lunedì 27 maggio 2024/ Pesci e Sagittario sulla graticola con i nuovi transiti

Giove e Venere si sono accasati nel segno dei Gemelli in pianta stabile. Il Toro vede quindi qualche difficoltà in campo pratico, soprattutto per per la presenza di Mercurio nel suo spazio. Anche Pesci e Sagittario sono nella parte bassa della classifica. Bella ripresa per Leone e Capricorno.

Oroscopo di Paolo Fox: il Toro ha spazzato via le illusioni, cielo controverso per i Pesci

Toro, i nodi sono venuti al pettine ormai e ti sei reso conto che alcuni rapporti o collaborazioni si sono rivelati del tutto inaffidabili: sono saltate false certezze! Mercurio, da qualche giorno nel segno, chiede di sistemare i conti. Tutte le novità progettuali messe in campo avranno successo, entro giugno, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, il cielo è un po’ conflittuale. Spesso ritieni di non avere persone che non ti supportano abbastanza e temi di non farcela. Questo è un momento in cui vorresti un po’ più di garanzie ma non vuoi chiederle, per orgoglio oppure perché ritieni che il tuo impegno dovrebbe essere naturalmente riconosciuto. Se vuoi fare richieste e compiere delle scelte, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di attendere fino al 17 di giugno: sarà un attesa non troppo difficile se provi a distrarti.

Il Leone “se la tira” un po’ in amore, il Sagittario non è soddisfatto. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Leone, devi superare degli acciacchi e questo mese è stato pieno di difficoltà. l’Oroscopo di Paolo Fox lo ricorda per poter fare delle comparazioni. L’amore c’è? Attenzione perché se manca potresti essere tu semplicemente molto esigente e, spesso, quando sa di piacere, si fa lusingare ma non si muove. Domani e mercoledì saranno le uniche giornate un po’ più fiacche della settimana.

Sagittario, le opposizioni planetarie rappresentano ostacoli e incomprensioni, in amore o sul lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono dei momenti in cui manderesti tutto a quel paese: il Sagittario non sopporta le provocazioni. In amore devi fare attenzione, soprattutto se stai tenendo il piede in due scarpe e, se possibile, devi cercare di risolvere dei problemi. Se hai fatto partire un progetto da poco non ti sembra di avere molto successo: andrà meglio tra poco.

Oroscopo di Paolo Fox: riconoscimenti per i Gemelli, il Capricorno va verso un giugno di grande forza

Gemelli, domani e mercoledì sarà più facile ottenere risposte, ma anche oggi la giornata non è male. Hai tanti pianeti nel tuo spazio zodiacale e sei molto stimolato. C’è chi vuole organizzare qualcosa e qualcuno a cui verrà assegnato un nuovo compito. Le buone intuizioni permetteranno di ottenere molto. Anche l’amore è favorito, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, la Luna è ancora nel segno. Giugno sarà un bel mese: dal 9 molti festeggeranno e avranno di più per aver superato dei conflitti. Se c’è un conflitto in amore, va affrontato adesso: c’è chi si è chiuso un po’ in se stesso, mentre adesso sarebbe il caso di aprirsi e vivere l’amore in modo passionale. L’Oroscopo di Paolo Fox dà un consiglio a chi sta con un Capricorno: siate determinati in ciò che volete dire ma non siate logorroici.

