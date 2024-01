Oroscopo Paolo Fox di oggi sabato 20 gennaio 2024/ Luna storta per il Sagittario, il Capricorno è al top

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per il Sagittario, il Capricorno è stanco

Sagittario, in questo sabato puoi sentire una forte pressione determinata dalla Luna in opposizione, non tanto al mattino quanto nel pomeriggio. Sappiamo che un Sagittario annoiato è pericoloso, perché dall’oggi al domani fa le valigie e se ne va oppure, se non arriva a tanto, quantomeno vuole starsene per conto proprio, Tutti coloro che hanno cambiato ruolo, squadra o gruppo, dalla fine dell’anno scorso, sono un po’ in bilico: da una parte sono contenti di aver fatto questo passo e dall’altra però sono dubbiosi. Se qualcosa non va, entro giugno andrà cambiata, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, tra fine gennaio e febbraio, molti saranno i pianeti in transito nel segno: avremo un buon aspetto di questi pianeti con Giove e Saturno. Quindi è proprio se non vuoi fare le cose che non ottieni nulla. Qualcuno si lamenta di essere stanco per aver assunto troppi impegni e troppe responsabilità: l’Oroscopo di Paolo Fox lo capisce, ma siccome questo è un cielo importante, è normale che ci siano delle opportunità. Bisogna cautelarsi: non fare tutto e fare scelte utili a te stesso e agli altri. A volte il Capricorno si mette in condizioni di non poter dire di no e rimane incastrato e, nel caso in cui fosse così, almeno concediti l’amore, visto che c’è bisogno di una pausa!

Oroscopo Paolo Fox: rivoluzione per l’Acquario, la Luna punzecchia i Pesci

Acquario, inizia una fase di revisione della vita che avrà effetto da giugno in poi: abbiamo tempo per pensare a un trasferimento o a un cambiamento ed entro la fine di maggio si potrebbe anche pensare a una revisione dei conti. Dal pomeriggio, la Luna favorevole invita a fare incontri e tra l’altro un’amicizia, nata in questo periodo, potrà diventare qualcosa di più, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, l’agitazione non manca con qualche preoccupazione di troppo: è determinata dalla Luna, astro veloce e del tutto passeggero, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche se ci sono tensioni, ritardi e piccoli problemi, si supereranno. In amore, sfrutta questo periodo per fare conoscenze! Nel caso ci sia stata una separazione nel passato, cogli al volo un’emozione: sentire nuovamente vibrare la corda delle sensazioni positive può aiutarti a dimenticare anche le situazioni più difficili.

