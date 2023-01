Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Questa prima giornata dell’anno non può avere inizio senza scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 1 gennaio 2023? Non vi resta che continuare a leggere per scoprirlo…

Toro, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: svolte e cambiamenti...

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Sagittario e Capricorno

Per quanto concerne il Sagittario, l’oroscopo Paolo Fox recita: la situazione personale e lavorativa avrà bisogno di una pausa di riflessione. Lo dico adesso, ma ribadirò questo concetto anche a marzo, quando Saturno chiederà a tanti Sagittario di fare una scelta: o si sta da una parte o dall’altra. Un po’ indecisi saranno quelli che hanno iniziato più progetti da poco o hanno fatto qualcosa di sconvolgente che ha cambiato loro la vita.

Pesci, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: prendersi ciò che spetta

Cielo positivo, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per il Capricorno. Le relazioni sono importanti per te. Di solito il Capricorno non cambia amore e sta con una persona per molto tempo. Questo perché tutto sommato, pur essendo un segno molto forte, ha bisogno di riferimenti stabili. Per quanto riguarda i sentimenti quindi, andiamo incontro a un periodo che può diventare polemico solo se hai a che fare con chi sfugge al tuo controllo. Sul lavoro: devi delegare! Capisco che non ti fidi, ma non puoi fare tutto da solo.

Oroscopo Paolo Fox: le sorti di Acquario e Pesci

Capitolo Acquario: tu sei sempre pronto ad aiutare gli altri… Questo è bellissimo, ma chi aiuta te? Perché adesso, con queste stelle, avrai bisogno di impulsi positivi, di gente attorno che ti vuole bene. Se hai passato qualche piccolo guaio, di recente, un po’ è proprio colpa degli altri: hai dato tanto ed è giusto pretendere qualcosa di più. Ora che Venere, dal 3 gennaio, entra nel segno, si potrà anche vivere un’emozione fortunata.

Scorpione, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: la noia è un nemico ma...

Concludiamo, infine, con l’oroscopo Paolo Fox per i Pesci: qualche problema fisico riguarda te o un familiare. Le preoccupazioni non mancano mai, però devi superare questa fase di convalescenza e abbandonare tutto quello che ti fa stare male. Avremo due pianeti d’eccezione: Saturno e Giove spettacolari, già a partire da marzo, ed ecco perché è clamoroso l’aspetto delle stelle per gli incontri e per i sentimenti. Insomma, questo cielo dice che i nati sotto il segno dei Pesci hanno delle belle emozioni, ma anche missioni da compiere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA