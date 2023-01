Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 gennaio 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo martedì vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, sappiamo che esci fuori da un momento un po’ particolare: quello vissuto dalla fine di dicembre. Penso che alcune relazioni, in questo momento, siano un po’ sotto torchio o che comunque si debba capire bene se ci sono delle preoccupazioni. A volte, infatti, non si dice tutto quello che si ha in mente e si rischia di sbagliare. Un po’ di attenzione fra genitori e figli o fra parenti: è come se questo anno, visto anche il nuovo transito di Giove nel segno, porti una sorta di grande cambiamento esistenziale che provocherà chiaramente delle situazioni nuove.

Toro, in attesa di una primavera importante, comincia a definire quelle che sono le cose che ti interessano di più Le questioni professionali possono andare avanti con grande fermezza: potrebbe essere un periodo decisivo per le imprese, con qualche taglio, oppure con un’attesa di un risultato importante. Comunque, si torna in scena! Possibilità di grandi emozioni in vista, anche grazie a questo cielo.

Oroscopo Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Gemelli, la cosa importante adesso è non fare confusione in amore: Venere inizia un transito molto bello! Quindi se tu hai una relazione importante e sai che una persona è di riferimento, non perderla proprio ora, perché avrai bisogno di un po’ più di sicurezza a livello emotivo: dal punto di vista professionali sono molti i cambiamenti e saranno tante le cose che dovrai fare, anche per ritrovare un po’ di serenità. Non escludo che ci siano stati degli attacchi oppure delle persone si aspettavano di più da un contratto o da un accordo e adesso bisogna rivedere tutto.

Cancro, sei tra i segni che ha chiuso l’anno con qualche piccolo dubbio. Se tornassi indietro, forse certe scelte non le faresti oppure ti terresti un po’ alla larga da situazioni che ti hanno affaticato tanto, ma poi alla fine concesso ben poco. Ora è inutile piangere sul latte versato! Questa situazione astrologica porta dei ripensamenti e un po’ di nervosismo da tenere sotto controllo. Comunque presto, soprattutto da marzo, novità nel lavoro.











