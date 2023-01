Oroscopo Paolo Fox oggi 5 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci: fato

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi ci dicono come andrà la giornata. Per il Sagittario c’è Giove in buona posizione che parla di cambiamenti. Venere presto tornerà favorevole. Per il Capricorno, c’è qualche problema fisico e forse anche qualche tensione e magari piccolo problema. Qualche fastidio c’è soprattutto con Ariete e Cancro. Per l’Acquario, la Venere sarà nel segno e ci sarà per tutto il mese di gennaio. Infine per i Pesci, potrebbero nascere belle emozioni con il Toro e il Capricorno. Chi vuole cambiare la propria vita adesso può impegnarsi per farlo, nonostante ci sia qualche problema fisico.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, la giornata

Sagittario, è un momento positivo. Giove è attivo fino a metà maggio, quindi vuoi portare avanti un cambiamento o se aspetti una riconferma, aspetta la tarda primavera. Il Sagittario è pieno di buona volontà e qualcuno potrebbe anche sentirsi più appagato dagli incontri del momento: Venere sta per tornare favorevole e questo è certamente di buon auspicio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è una giornata penalizzata da un piccolo problema fisico, forse un raffreddore o un altro malessere. In questo momento è meglio essere cauti. C’è qualche tensione da superare o un piccolo problema d’affrontare, però domenica va meglio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In questi giorni è il caso di fare un piano d’azione molto netto, molto concreto, in vista del futuro. Ariete e Cancro sono segni che, da qualche tempo, possono crearti dei piccoli fastidi.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, Venere è nel segno e sarà attiva tutto il mese di gennaio, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox! Questo porta fascino, che non significa in automatico amore. Quel che è certo è che può portare anche qualche vantaggio nel lavoro, perché quando ci presentiamo più sicuri di noi stessi, gli altri ci guardano con interesse. Se mai ci fossero problemi, attenzione a superarli con quel modo di fare intrigante e positivo che sempre conservi. È un momento buono per ricevere riscontri.

Pesci, le emozioni vincono ma forse non sono state così valide negli ultimi mesi del 2022. In questo momento è importante rapportarsi a persone che non ti fanno soffrire e soprattutto è meglio guardare oltre, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Con il segno del Toro e il segno del Capricorno potrebbero nascere delle emozioni davvero speciali. Chi vuole cambiare la propria vita adesso può impegnarsi per farlo nonostante qualche problema fisico dal quale bisogna recuperare. Non tutto è al massimo, in questo periodo. Saturno nel segno da marzo, però, promette di sistemare parecchie cose.

