Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 gennaio 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivato il primo weekend di questo nuovo anno, con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi per questo 7 gennaio 2023.

Capricorno, Acquario e Pesci, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Le stelle

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Questa giornata chiude un mese che alla fine potrebbe essere considerato anche interessante. Le proposte non mancano e la seconda metà dell’anno sarà importante, però attenzione: sulla base di quello che si sviluppa adesso! Ricordiamo che questo è l’anno delle grandi scelte e forse anche dei grandi tagli: il Sagittario non ama portare avanti situazioni in cui non crede e può quindi decidere di cambiare, tagliare, dall’oggi al domani, tutto quello che non va. Bisogna verificare quali, tra le tante aspirazioni che i Sagittario hanno, siano quelle concretizzabili e quali meno. Chi esercita un’attività indipendente si troverà a dover fronteggiare, già entro marzo, più di una situazione nuova.

Bilancia, Scorpione, Sagittario, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Un anno di..

Oroscopo Capricorno

Questa Luna opposta sta dando piccoli fastidi fisici o personali, però insomma tu vai avanti piuttosto bene: in realtà, non ti fermi mai. È il momento migliore per parlare, per gestire al meglio certe tue idee, ma soprattutto per farti valere, ricordando sempre il mese di riferimento: maggio. Quindi non sbagliano i Capricorno che pensano, entro maggio, di voler riuscire a fare qualcosa o completare un progetto. Gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi di semina e, successivamente, i più bravi riusciranno a fare anche un buon raccolto. Cambiamenti che si riveleranno positivi nel tempo.

Ariete, Toro e Gemelli, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Previsioni dell'anno

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, previsioni per il sabato

Oroscopo Acquario

Con questa Venere è difficile non innamorarsi e spero che la strada dell’amore sia priva di qualsiasi ostacolo: non bisogna aver paura di sentirsi troppo romantici e sentimentali, perché il destino vi offre il meglio di sé, in questo momento. Torna anche la fantasia e le relazioni sono molto intriganti per i giovani, perché potrebbero, in questo momento, realizzare un piccolo sogno. Storie d’amore intense, ma anche molto romantiche! Certo, chi ha chiuso una storia da tanti anni si sentirà messo fuori gioco e penserà alle mie parole in maniera un po’ troppo distaccata, però ricordate, cari Acquario, che dopo una storia finita male, bisogna sempre dare spazio alle emozioni: è il periodo giusto per recuperare.

Oroscopo Pesci

Marte contrario parla di piccoli fastidi: sbalzi d’umore, cali di tono oppure bisogna recuperare un momento di stop a livello fisico. Quando i nodi arrivano al pettine, bisogna scioglierli uno a uno: tu hai iniziato già questo progetto. Anche se ti piacciono le persone misteriose, tutte da scoprire, sarai sempre più immerso in un caos positivo, riguardo all’amore, e che prenderà ancora più quota dalla fine di questo mese, quando Venere toccherà il tuo segno zodiacale. Possibilità di riappacificazioni molto importanti e fermento positivo nel settore del lavoro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA