Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: previsioni

Iniziamo un nuovo lunedì con l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha bisogno di tranquillità e in questi giorni la Venere è attiva quindi possibili novità potrebbero arrivare anche per l’amore. Il Toro deve fare attenzione a certi rapporti perché la Venere è contraria. Stelle belle per i Gemelli ma occhio alle questioni di carattere economico: la primavera porterà qualche fastidio. Il Cancro non ha più la Venere contraria quindi novità per l’amore potrebbero arrivare presto.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, i rapporti

Ariete, in questi giorni bisogna ritrovare un po’ di tranquillità. Alcune situazioni hanno portato ad un logoramento interiore. Nonostante ciò ci sono numerose possibilità di espansione e di crescita e molto dipende dalla carica personale, però di solito l’Ariete ne ha persino troppa, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. I giochi del destino sono comunque a favore, ora che Venere è attiva.

Toro, serve attenzione nei rapporti genitori-figli: meglio trovare una dimensione più spirituale nel legame amoroso. Venere ha iniziato un transito un po’ strano, quindi è il caso di calmare gli animi, perché creare sempre un po’ troppe preoccupazioni o dispute può diventare estenuante, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non si è ancora esaurito il ciclo Luna-Venere contro; se ci sono delle questioni in sospeso, se ne può parlare, ma con tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox: Venere per Gemelli e Cancro

Gemelli, sono belle stelle per le relazioni e per le amicizie, ma sul lavoro ci sono state piccole delusioni. Molto dipende dal tipo di attività svolta: i liberi professionisti sanno che dovranno forzare un po’ la mano al destino e forse si aspettavano di avere qualcosa in più. Per le questioni di carattere economico, meglio tenere una certa prudenza. Saturno chiede soldi: la primavera potrebbe portare qualche fastidio e magari ci sono dei conti da saldare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, l’amore non è più contrario. Non c’è più Venere nervosa come a dicembre ma ancora non c’è nemmeno questa grande pulsione e questo sentimento pronto a rinascere. La Venere neutrale fa pensare alla possibilità di compiere delle evoluzioni mentali, più che sentimentali, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox! Pra si ragiona su di un amore, ma non si riesce magari a vivere un sentimento con troppa tenerezza, passionalità o con quell’istinto che dovrebbe essere sempre una guida, per il segno del Cancro.











