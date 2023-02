Oroscopo Paolo Fox, settimana 20-26 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni

Come ogni lunedì anche oggi andremo a scoprire insieme l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, precisamente del periodo 20-26 febbraio 2023. Direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, la nuova classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro siete inappagati, Pesci in attesa

“Cancro, 2023 iniziato in maniera particolare. E’ un momento un po’ particolare, tecnicamente parlando dovreste sentirvi inappagati e se questa tensione si riveste in amore sono problemi. Poi avremo una liberazione, ve ne ho parlato tante volte di questa primavera, quindi un po’ di pazienza. Penso che mi darete un po’ di ragione. Pesci 11esimo posto. Non è perchè mancano delle risorse ma perchè vi trovate in una condizione particolare come quando i corridori sono pronti a scattare: siete in posizione, sapete qual è il vostro traguardo, sapete che ci sono ostacoli, ma dal 7 marzo sarete più attivi e anche un più drastici. Se c’è qualcosa da chiudere la tirerete”.

Oroscopo Paolo Fox, 17 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Sagittario a...

Oroscopo Paolo Fox, Vergine ci sono polemiche, Capricorno attenti ai sentimenti, Scorpione occhio ai soldi, Bilancia contro il mondo

“Decimo posto per la vergine. Avremo un Saturno opposto che vi dirà cosa state facendo e di lasciare perdere poi fra un paio di mesi arriverà Giove che conforta. In questi due mesi un po’ di polemiche magari create ad hoc da chi vuole mettervi in angolo: non gli date retta. Capricorno, nono posto. Dovete stare un po’ attenti ai sentimenti, quindi mi raccomando non dimenticate chi vi vuole bene. Scorpione, ottavo posto: c’è una decisione da prendere e molto dipende dai soldi, la convenienza conta anche perchè siete istintivi e passionali ma bisogna fare i conti con la fine del mese. Sentimenti neutrali. Settimo posto per la Bilancia. Polemiche in corso. Stanno male i Bilancia che si arrabbiano per dei motivi banali, attenzione a non prendervela con tutti, in questi giorni vi sentite contro il mondo ma state attenti”.

Oroscopo Paolo Fox, 16 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Cancro a…

Oroscopo Paolo Fox, Acquario fate i conti con la realtà, Gemelli fatevi sentire, Toro evento in arrivo, Ariete siete più forti, Sagittario in cerca di rivalsa, Leone si rimette in gioco

Ed eccoci giunti alle posizioni top dell’oroscopo di Paolo Fox della settimana 20-26 febbraio 2023: “Acquario, sesto posto. Avete voglia di rivoluzionare il mondo ma ogni tanto dovete fare i conti con la realtà. Cielo importante per il lavoro. Quinto posto per i Gemelli, non manca la fortuna. Quando fate lavori di comunicazione spesso eccellete, cielo molto bello per farvi sentire. Quarto posto per il Toro. Arriverà a maggio Giove e arriverà un evento: attenti a chi vi rema contro. Ariete, terzo posto, siete fra i più forti, potete vincere una sfida. Secondo posto per il Sagittario, i segni di fuoco hanno una grande voglia di rivalersi: cercate di muovervi entro la fien di aprile. Leone, vostre passioni non si discutono e avete voglia di rimettervi in gioco anche a livello sentimentale: fate il vostro gioco ma lasciate giocare anche gli altri”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA