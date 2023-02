Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, annuncia degli interessanti movimenti delle stelle. Chi segue la rubrica dell’asrologo, tutti i giorni in onda su Radio LatteMiele, sa che eravamo in attesa di cambiamenti che iniziano da questo momento. Il Sole da poco è entrato nel segno dei Pesci e oggi sarà anche affiancato dalla Luna. La vera novità però è l’ingresso di Venere in Ariete: mutano alcune geometrie astrali e questo è molto importante per le indicazioni astrologiche. Vediamo le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario affronta un novilunio un po’ difficile, il Capricorno si arrabbia per i guai combinati degli altri

Sagittario, ritengo che questo sia un momento molto particolare per tutti i nativi che devono risvegliare un sentimento. Oggi e domani però che fatica riuscire a combinare appuntamenti! Ci sono anche dei ritardi in ballo. Questo novilunio non crea disagi eccezionali e dura poco, però può portare momenti di grande agitazione e quindi, se vedi che qualcosa non va tra oggi e domani, se riesci, fatti scivolare le cose addosso, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, tu sei una persona fiduciosa, però quando gli altri combinano guai e tu devi riparare tutte le situazioni compromesse, è chiaro che ti arrabbi. Recupero da venerdì pomeriggio. Se c’è stato un blocco nel lavoro, sarà possibile ottenere una buona notizia. Le ultime due settimane hanno permesso, a qualche Capricorno, anche di vincere una sfida: l’Oroscopo di Paolo Fox l’aveva anche detto nel libro dedicato al 2023. Ancora siamo nella fase di fatica, ma i tuoi avversari non potranno darti contro più di tanto.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve prendere una decisione entro maggio, i Pesci a breve avranno tutto più chiaro

Acquario, sei un segno refrattario a ogni condizionamento e quindi se c’è da firmare un accordo o un contratto, ci pensi bene: figuriamoci in amore! Però qualsiasi cosa tu debba fare, anche per garantirti una seconda parte dell’anno migliore, sarebbe il caso di non tirarsi indietro, perché da qui agli inizi di maggio, una decisione va presa, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox. Anticipando i tempi, entro fine mese bisognerà tirare fuori dei quattrini e quindi è molto meglio farsi i conti in maniera ragionata e non lasciare il certo per l’incerto, anche in amore.

Pesci, non cadere nella trappola delle emozioni, soprattutto se non riguardano la tua vita, ma la vita degli altri: alcuni sono molto preoccupati per persone di famiglia. Da ora c’è volontà e possibilità di rimettersi in gioco, mentre da marzo Saturno porrà dei limiti e ti dirà: “Questo conviene farlo e questo no”. Anche se sei in attesa di notizie e pensi che la tua attività possa cambiare, non per tua volontà ma per decisione di terzi, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene proprio che a breve saprai cosa dire. È molto difficile però farti cadere e quindi non devi essere assolutamente poco speranzoso, per quanto riguarda il futuro. Addirittura c’è chi cambierà vita quest’anno, in un modo o nell’altro.

