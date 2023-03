Oroscopo Paolo Fox, settimana 20-26 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

E’ lunedì 20 marzo e come ogni primo giorno della settimana andremo a scoprire quale sarà l’oroscopo fino a domenica, 26 marzo. Paolo Fox è stato ospite come di consueto del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, snocciolando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro in fermento, Capricorno in tensione, Bilancia stringete i denti

“Cancro, siete in fermento, aspettate una risposta che magari non arriva. Qualcosa si muove e la seconda parte dell’anno sarà importante, ma fino alla metà di maggio vi troverete in una condizione di verifica. Non c’è ancora nulla di nero su bianco. Capricorno, 11esimo posto, situazione di tensione. In questi giorni potrebbero rompervi delle scatole, frequenterete dei rompiscatole. Decimo posto per i Bilancia, stringete i denti. Se avete basato la vita su cose sane ed equilibrate non sentirete l’opposizione dei pianeti, mentre ne risentite se lavorate in maniera autonoma. Chi ha stabilito delle tappe fisse nella vita forse è stato solo preoccupato. Sta crescendo una lieve insofferenza che deve essere tenuta sotto controllo. Se dovete dire una cosa non potete più temporeggiare: cercate di rilassarvi, se potete fare un piccolo viaggio, spostatevi, fate una gita fuori porta”.

Alessandra Matteuzzi/ Testimonianza investigatore privato: "Richieste assurde da ex"

Oroscopo Paolo Fox, Vergine in attesa, Scorpione spese per la casa, Toro determinato, Leone ruggite nella direzione giusta

“Vergine, in attesa di novità, occhio alle questioni burocratiche e legali. Non siete artefici del vostro destino, siete in attesa dei tempi giusti ma arriveranno, a maggio novità e mi raccomando in amore. Scorpione, spese per la casa, questioni pratiche da sistemare. Riparate però anche il vostro cuore, qualche divergenza ultimamente. I sentimenti sono sempre più vivaci, probabili cambiamenti di lavoro per voi o altri membri della famiglia. Toro, determinatissimo. Nessun dubbio per la seconda parte dell’anno, anche per quanto riguarda l’amore. Leone, sesto posto, ruggite ma ricordatevi che in questo momento dovete ruggire nella direzione giusta se no rischiate di rovinare dei rapporti importanti. In famiglia c’è da capire cosa c’è che non va”.

Don Grimaldi/ “Detenuti tossicodipendenti in comunità? Proviamo ma serve dialogo”

Oroscopo Paolo Fox Pesci grande successo, Sagittario via il nervosismo, Gemelli fra i più favoriti, Ariete avrete ricompense

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 20 al 26 marzo 2023 si chiude con i segni al top per i prossimi giorni: “Pesci, arriva Saturno che vi guida verso un orizzonte sereno, molti di voi avranno successo. Acquario, quarto posto, effetto particolare per i rapporti interpersonali, l’amore dovrà essere regolato. Sagittario, vi state liberando di nervosismo e preoccupazione che potrebbe aver riguardato anche le persone attorno a voi. Non dovete ripartire da zero ma siete un po’ come i bimbi a cui tolgono le rotelle dalla bici, c’è tempo per imparare. Gemelli, fra i più favoriti, riscatto sentimentale importante da giocare in vista di aprile. Sul lavoro un po’ di discussione di troppo. Ariete, un anno importante: amate e datevi da fare perchè avrete molte ricompense”.

Alice Neri, analisi su resti del telefono/ Emerso orario dell'ultimo accesso WhatsApp

© RIPRODUZIONE RISERVATA